Líder legislativo de MC avala diálogo con la federación para las obras hidráulicas que requiere Jalisco

El coordinador parlamentario de MC, José Luis Tostado, advierte que en breve llegará alguna iniciativa del Ejecutivo en torno a las obras que requiere el SIAPA.

Ante la reunión que sostuvo el gobernador Pablo Lemus, con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que exista una inversión coordinada en infraestructura hidráulica, el coordinador parlamentario de MC, José Luis Tostado Bastidas, manifestó que ese acuerdo tendrá que darse y también en la posible realización de asociaciones público-privadas para realizar inversiones que mejoren la calidad de agua en la ciudad.

Tostado Bastidas dijo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apoya ese tipo de contratos público-privados y advirtió que, de darse, esos contratos tienen que ser avalados por el propio gobierno federal.

“Cualquier inversión que se tenga que hacer en materia de infraestructura hidráulica en general, y en particular en el Área Metropolitana de Guadalajara, pasa por la autorización, el acuerdo, con el gobierno federal, porque tenemos concurrencia de competencias y, en consecuencia, supongo yo que contar con el aval, el conocimiento, la pre autorización -o autorización en su caso- del gobierno federal, facilitará el diálogo interno en el Congreso”, dijo.

Aún no llega al Congreso local, ninguna petición para realizar algún contrato en el caso de las obras que requiere el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Sin embargo, el diputado de MC, José Luis Tostado, señaló que ayudará mucho a que existan acuerdos en el Congreso de Jalisco, el apoyo que deberá dar el gobierno federal en esos temas.

“Sin tener yo certeza de ello, la información extraoficial que tengo es que ya se cuenta (con pre acuerdos) y que en todo este tiempo se fue avanzando y que ya se cuenta con algún tipo de pre acuerdos y consideraciones para materializar estas rutas. ¿Cuáles? Las que se definan de común acuerdo y las que nos puedan presentar ya con datos concretos al Congreso. Seguramente será en los próximos días”, dijo Tostado.

Pablo Lemus dijo que se requieren 15 mil millones de pesos para realizar obras de abasto y mejora de la calidad del agua. El gobernador presentó dos proyectos a la federación: construcción de un acueducto sustituto para llevar agua del lago de Chapala a Guadalajara y la renovación de la planta potabilizadora número 1, localizada en Miravalle.