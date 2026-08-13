Guadalajara rehabilita camellón de Paseo de la Arboleda con una inversión de 6.1 millones de pesos

El Gobierno de Guadalajara entregó la rehabilitación del camellón central de la avenida Paseo de la Arboleda, entre Mariano Otero y calzada Lázaro Cárdenas, una intervención elegida por las y los vecinos mediante el Presupuesto Participativo.

Camellón Av.Paseo de la Arboleda (Cortesía)

Con una inversión de 6.1 millones de pesos, el espacio que anteriormente funcionaba como camellón fue transformado en un andador peatonal que aprovecha el arbolado de la zona y ofrece un sitio para caminar, pasear mascotas y convivir.

Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas, explicó que el proyecto recuperó un área de aproximadamente 25 metros de sección para convertirla en un espacio público más seguro y funcional para quienes habitan y transitan por la zona.

Entre las obras realizadas destaca la instalación de 23 faroles y seis luminarias viales, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad. También se construyeron cenefas para ocultar cables y tuberías, se habilitaron cruces seguros y se colocaron losas en el crucero con la calle Fuego.

El proyecto incluyó además la construcción de machuelos y nuevas rampas con accesibilidad universal, con lo que se busca facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños y personas con movilidad reducida.

Camellón Av.Paseo de la Arboleda (Cortesía)

Marco Ocegueda, coordinador general de Cuidamos Guadalajara, señaló que la intervención responde a una necesidad identificada directamente por las y los vecinos durante el proceso del Presupuesto Participativo, mediante el cual la ciudadanía decidió el destino de parte de los recursos públicos.

De acuerdo con el municipio, las mejoras buscan generar mejores condiciones para peatones, ciclistas y automovilistas, además de contribuir a la recuperación del espacio público y al mejoramiento de la imagen urbana.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por la administración de Vero Delgadillo para fortalecer la infraestructura urbana y recuperar espacios que favorezcan la movilidad, la seguridad y la convivencia en Guadalajara.