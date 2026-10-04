Aseguran en La Calera finca en donde “enfriaban” autos robados en Guadalajara y Tlaquepaque

Policías estatales de Jalisco rastrearon una finca en donde se "enfriaban" carros robados

En una acción en la Colonia La Calera, de Tlajomulco de Zúñiga, la Policía de Jalisco aseguró una bodega que aparentemente es usada para almacenar vehículos robados; durante el despliegue operativo fueron capturados dos presuntos integrantes de la banda que utiliza la finca, a quienes además, se les decomisó droga.

Según se informó, el hallazgo del lugar se logró al dar seguimiento de rastreo a las posibles rutas de escape de ladrones de vehículos, por parte de la Comisaría de Inteligencia, la cual diseñó un dispositivo de columnas de vigilancia para prevenir y combatir el robo de automotores.

Se dijo que uno de los puntos monitoreados fue la Colonia La Calera, en Tlajomulco, donde se desplegaron unidades de Drones y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).

Los agentes estatales observaron en el cruce de Álvaro Obregón y Eduardo Espinoza, a dos sujetos afuera de un domicilio, quienes manipulaban envoltorios con aparente droga.

Aunque intentaron escapar al notar el despliegue policial, fueron capturados y al hacerles una revisión, les localizaron 11 bolsas de lo que aparenta ser “crystal”.

Hay dos detenidos por operativo en La Calera

Los individuos identificados como Santiago “N”, de 25 años de edad, y Eduardo “N”, de 32, quedaron detenidos para su puesta a disposición de la Fiscalía del Estado.

Al ampliar el perímetro e inspeccionar los alrededores con la unidad de Drones, los oficiales detectaron desde afuera que en la finca en cuya fachada se encontraban ambos sujetos había cinco automóviles estacionados y que al menos uno de ellos tenía placas sobrepuestas que correspondían a una unidad robada.

Ante la sospecha de que se tratara de un almacén usado por “robacarros”, un agente del Ministerio Público ordenó el resguardo hasta el cateo del domicilio.

Hay indicios de que en lugar también se remarcaban los coches robados

Una vez ejecutada la revisión, fueron detectados cinco vehículos, entre ellos una camioneta pick up con placas que corresponden a un Mazda CX-3 con reporte de robo con violencia de finales de septiembre.

Al menos otros dos vehículos asegurados tenían también reporte, se trató de un Dodge Journey robado con violencia en Tlaquepaque el 24 de septiembre y un Kia Sonet, robado en Guadalajara el 22 de septiembre.

Además, se decomisaron varios indicios presumiblemente utilizados para el remarcaje de vehículos.

Reportes preliminares señalan que ambos detenidos podrían ser integrantes de una violenta banda de “robacarros” que opera en Guadalajara y Tlaquepaque, la cual al parecer usa ese domicilio como punto de “enfriamiento” de unidades robadas.