Emprendimiento que también transforma vidas

Entre el movimiento, los colores y la oferta artesanal de las Fiestas de Octubre, este año hay un espacio que, además de invitar a comprar productos locales, cuenta historias de independencia y nuevos comienzos. Se trata del Bazar de Emprendimientos de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM), donde usuarias de sus cinco sedes participan por segundo año consecutivo para comercializar artículos elaborados por ellas mismas.

Bazar de Emprendimientos de la Red CJM en Fiestas de Octubre

El bazar forma parte del Pabellón Artesanal de las Fiestas de Octubre y reúne propuestas que van desde artesanías y textiles hasta joyería y artículos decorativos. Detrás de cada producto hay también un proceso de aprendizaje y una apuesta por generar ingresos propios.

La iniciativa busca que el emprendimiento se convierta en una herramienta para fortalecer la autonomía económica de mujeres que han atravesado situaciones de violencia. La posibilidad de contar con recursos propios puede abrir la puerta a tomar decisiones con mayor libertad, sostener a sus familias y construir nuevos proyectos de vida.

Sofía García Mosqueda, coordinadora de la Red CJM, destacó durante la inauguración del espacio que estas experiencias representan una nueva etapa para las participantes, quienes encuentran en sus propios talentos una posibilidad para avanzar hacia la independencia económica.

Bazar de Emprendimientos de la Red CJM en Fiestas de Octubre

Más allá de la venta, el bazar permite que las emprendedoras tengan contacto con nuevos públicos, den a conocer lo que producen y encuentren posibles mercados para hacer crecer sus proyectos. En ese sentido, las Fiestas de Octubre funcionan también como un escaparate para conocer el trabajo que realizan mujeres de distintas sedes de la Red.

La propuesta se suma así a la oferta tradicional de una celebración que cada año concentra música, espectáculos, gastronomía, entretenimiento y artesanías, pero que también ofrece espacios para conocer proyectos locales y productos hechos en Jalisco.

Para quienes visiten las Fiestas de Octubre durante las próximas semanas, recorrer el Pabellón Artesanal puede ser una pausa entre las actividades de la feria y, al mismo tiempo, una forma de apoyar directamente a quienes están construyendo sus propios emprendimientos.

Bazar de Emprendimientos de la Red CJM en Fiestas de Octubre

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Bazar de Emprendimientos de la Red CJM