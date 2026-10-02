Se confirma que padre de familia arrastrada por la corriente también murió

Localizaron el cuarto cadáver de las víctimas arrastradas por la corriente. FOTO: PC Jalisco

El cadáver del padre de una familia que se hallaba desaparecido después de que fue arrastrado por un arroyo que que se desbordó por la tormenta, fue localizado por rescatista de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco).

La corporación informó que mediante los recorridos de búsqueda realizados pie a tierra, se encontró la cuarta persona que permanecía desaparecida. Antes ya habían sido encontrados los cuerpos de sus dos hijos, de 12 y 3 años de edad, y de su esposa.

El desbordamiento del Río Santa Elena ocurrió por la tormenta que se precipitó entre la noche del sábado 26 y la madrugada del domingo 27 de septiembre, en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende.

Las aguas que se salieron de su cauce debido al huracán ‘Polo’, afectaron a 15 viviendas, cinco de las cuales resultaron completamente destruidas, entre ellas la de la familia cuyos cuatro integrantes fueron arrastrados por la corriente.

Después de que se rescataron los cadáveres de los dos niños y de la mamá de ambos, las brigadas forestales que recorrían los márgenes del río Santa Elena, por fin dieron con los restos del papá, ya en territorio de Tomatlán, a 20 kilómetros de donde se lo llevó la corriente.

La familia tenía otro integrante: un niño de 11 años de edad, quien padece problemas auditivos, quien sobrevivió a la tormenta porque se quedó a pasar la noche en casa de su abuela.

PC Jalisco informó que los equipos continuarán con las labores de atención y seguimiento en la comunidad de La Cuesta, particularmente en acciones de recuperación y rehabilitación.