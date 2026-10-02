Alertan sobre robos con el modus operandi de la “mancha falsa”

Fiscalía de Jalisco. Investigan posible abuso policiaco

La Coordinación de Prevención del Delito, de la Fiscalía del Estado, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de robo a persona conocida como “mancha falsa”, mediante la cual los delincuentes despojan a las víctimas -principalmente personas adultas mayores- de sus pertenencias.

“Esta práctica suele desarrollarse en espacios de gran concurrencia como centros comerciales, mercados y áreas aledañas a instituciones bancarias”, indicó la Fiscalía de Jalisco.

Explicó que “el engaño comienza cuando los delincuentes ensucian la ropa de una persona con excremento, mostaza u otra sustancia y, posteriormente, se acercan aparentando preocupación para ofrecerle ayuda”, y entonces mientras la víctima, sorprendida por la situación, saca sus pertenencias y está distraída en limpiarse, los ladrones aprovechan para sustituir su cartera por otra que contiene únicamente papeles o que está vacía.

“Para reducir el riesgo de ser víctima de este delito, se recomienda evitar que personas desconocidas se aproximen o establezcan contacto físico bajo estas circunstancias. También es importante mantener las pertenencias bajo resguardo y dirigirse a un lugar seguro antes de revisar lo ocurrido”, recomienda la dependencia estatal.

Señala que en caso de detectar una situación sospechosa o ser víctima de un robo, se exhorta a solicitar apoyo y realizar el reporte correspondiente al número de emergencias 911. Si el delito se consumó, se recomienda acudir a la Fiscalía del Estado a realizar la denuncia".