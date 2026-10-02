Guadalajara

Fiscalía informa que este tipo de delito suele cometerse en lugares de gran concurrencia como centros comerciales, mercados y áreas aledañas a instituciones bancarias, sobre todo en agravio de adultos mayores

Alertan sobre robos con el modus operandi de la “mancha falsa”

Por Lino González Corona
Fiscalía de Jalisco. Investigan posible abuso policiaco

La Coordinación de Prevención del Delito, de la Fiscalía del Estado, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de robo a persona conocida como “mancha falsa”, mediante la cual los delincuentes despojan a las víctimas -principalmente personas adultas mayores- de sus pertenencias.

“Esta práctica suele desarrollarse en espacios de gran concurrencia como centros comerciales, mercados y áreas aledañas a instituciones bancarias”, indicó la Fiscalía de Jalisco.

Explicó que “el engaño comienza cuando los delincuentes ensucian la ropa de una persona con excremento, mostaza u otra sustancia y, posteriormente, se acercan aparentando preocupación para ofrecerle ayuda”, y entonces mientras la víctima, sorprendida por la situación, saca sus pertenencias y está distraída en limpiarse, los ladrones aprovechan para sustituir su cartera por otra que contiene únicamente papeles o que está vacía.

“Para reducir el riesgo de ser víctima de este delito, se recomienda evitar que personas desconocidas se aproximen o establezcan contacto físico bajo estas circunstancias. También es importante mantener las pertenencias bajo resguardo y dirigirse a un lugar seguro antes de revisar lo ocurrido”, recomienda la dependencia estatal.

Señala que en caso de detectar una situación sospechosa o ser víctima de un robo, se exhorta a solicitar apoyo y realizar el reporte correspondiente al número de emergencias 911. Si el delito se consumó, se recomienda acudir a la Fiscalía del Estado a realizar la denuncia".

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