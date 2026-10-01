Presentan ITESO y Zapopan exposición sobre movilidad en el municipio

Las experiencias cotidianas de quienes caminan, utilizan bicicleta, transporte público o automóvil son el eje de “Historias de ir y venir 2”, exposición presentada por el Gobierno de Zapopan y el ITESO para abrir una conversación sobre la manera en que las personas se desplazan y viven el espacio público.

La muestra, instalada en la Biblioteca del ITESO desde el 21 de septiembre, reúne 20 ilustraciones del libro, materiales bibliográficos y distintos recursos interactivos relacionados con movilidad, ciclismo, ciudad y planeación urbana.

Durante la inauguración, Sofía Navarro Quiroga, jefa de Unidad Especializada del Gabinete de Zapopan, señaló que abordar la movilidad también implica hablar de las condiciones que enfrentan las personas durante sus recorridos.

“Hablar de movilidad es hablar de contaminación, de medio ambiente, de seguridad vial, de accesibilidad, pero también del tiempo que perdemos al trasladarnos de un lugar a otro y de pensar qué ciudad queremos dejar a quienes vienen después”, expresó.

Por su parte, Mercedes Cruz Vázquez, directora de Movilidad y Transporte de Zapopan, explicó que el proyecto surgió como un ejercicio para acercar estos temas a la ciudadanía a través de recursos creativos.

“Nos dimos cuenta de que mucha gente no es consciente de que, a pesar de que se desplaza en el espacio público, es importante reflexionar sobre cómo lo hace. Cualquier manera de desplazarse debe ser accesible, segura, incluyente, saludable y sustentable”, señaló.

La exposición aborda temas como justicia espacial, accesibilidad, seguridad vial y las barreras que condicionan los desplazamientos cotidianos. En la planta baja de la biblioteca se exhiben las ilustraciones del libro, mientras que en la sala exploratoria del tercer piso se plantean actividades para reflexionar sobre el derecho a la movilidad.

Entre los recursos disponibles se encuentran una pirámide de la movilidad, un mapa para que ciclistas registren sus rutas, lecturas de relatos y un video. También se presentan contenidos relacionados con programas como BiciEscuela, EducaVial y Guardianes Viales.

La muestra invita además a los visitantes a compartir sus propias experiencias de traslado, con la posibilidad de que formen parte de un tercer tomo de “Historias de ir y venir”.

Yeriel Salcedo Torres, académico del ITESO y colaborador del Centro Universitario de Incidencia Social (Coincide), explicó que la idea de llevar el proyecto a espacios universitarios surgió después de conocer la primera exposición.

“Esta idea nació hace un año y cachito, cuando vi la exposición de Historias de ir y venir. Le decía a Mercedes: hay que llevarla a otros lados, a otras comunidades, porque creo que es importante acercar el tema de movilidad a través de otras acciones”, compartió.

Efraín Jiménez Romo, director de Coincide del ITESO, planteó que las decisiones sobre cómo trasladarse están relacionadas con las posibilidades y condiciones que cada persona enfrenta.

“Buscamos resolvernos día a día cómo nos vamos a trasladar en esta ciudad. Pensamos cuáles son mis posibilidades y la realidad que nos atraviesa e intentamos encontrar una solución a partir de una decisión personal y familiar”, comentó.

Como parte de la presentación, el Gobierno de Zapopan informó que en los últimos 11 años se han destinado más de 15 mil millones de pesos a infraestructura pública y se han realizado más de dos mil 500 obras entre calles y espacios públicos. También mencionó programas municipales relacionados con seguridad vial, transporte y recuperación de espacios.

La exposición forma parte de las actividades de la Semana de la Movilidad y permanecerá como un espacio de encuentro entre estudiantes, académicos, autoridades y ciudadanía para abordar los retos que plantea la forma en que se recorren las ciudades.