Suma el PAN a Marizabeth Villaseñor, liderazgo en El Salto

Marizabeth Villaseñor Tapia se incorporó al PAN Jalisco y presentó al equipo de trabajo que la acompañará en esta nueva etapa política en El Salto, luego de que en agosto pasado renunciara a Movimiento Ciudadano.

La presentación estuvo encabezada por el dirigente estatal panista, Juan Pablo Colín Aguilar, quien señaló que la experiencia de Villaseñor en el servicio público y su conocimiento de las comunidades de El Salto serán parte del trabajo territorial del partido en el municipio.

“La experiencia que has tenido en territorio, las comunidades de El Salto desde hace muchos años van a tener un respaldo institucional”, afirmó Colín Aguilar.

Villaseñor Tapia cuenta con experiencia en la administración pública municipal. Fue regidora de El Salto y en noviembre de 2023 asumió la presidencia municipal interina, de acuerdo con registros oficiales del ayuntamiento.

Durante el encuentro, la exintegrante de Movimiento Ciudadano presentó a mujeres y hombres que, de acuerdo con lo expuesto, tienen presencia en distintas comunidades del municipio.

“Hoy no llego sola. Hoy llegamos acompañados de mujeres y de hombres que han decidido sumarse a esta nueva etapa”, expresó.

En agosto pasado, Villaseñor anunció su salida de Movimiento Ciudadano de El Salto. En ese momento señaló diferencias con la dirigencia del partido y cuestionó el manejo de los procesos internos, además de afirmar que había recibido propuestas de distintas fuerzas políticas.

A la presentación con el PAN acudieron también el tesorero estatal, Manuel Alejandro Rojas Rosales; el coordinador general del Sistema PAN, Gustavo Macías Zambrano; el coordinador territorial, Antonio Padilla Cruz, además de regidores, ciudadanos y liderazgos del partido en El Salto.

Con la incorporación de Villaseñor, el PAN busca ampliar su presencia territorial en El Salto mediante el trabajo de la exfuncionaria y del equipo que presentó durante su llegada al partido.