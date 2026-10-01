Múltiples baches impiden el paso regular de autos y camiones en el ingreso a San Martín de las Flores

Son decenas de baches en una vialidad por la que transitan camiones de Mi Macro Periférico y mototaxis.

En Tlaquepaque no solo las laterales de la avenida Lázaro Cárdenas necesitan bacheo urgente, como actualmente se lleva a cabo. En Periférico Oriente “Manuel Gómez Morín”, entre las calles La Coyotera y López Mateos, en el ingreso principal a San Martín de las Flores, es casi imposible transitar.

Esa vía es utilizada por camiones de Mi Macro Periférico e incluso por mototaxis, los cuales en ocasiones han estado a punto de volcarse.

Operadores de Mi Macro Periférico y el Sindicato de Conductores del Transporte Público del Estado de Jalisco, reportaron el estado en que se encuentra el ingreso a San Martín de las Flores y pidieron al gobierno de Tlaquepaque que intervenga para reparar los pisos.

Los choferes del transporte público al circular en sus unidades han tomado videos del estado deplorable de esa vialidad.

Por separado, la diputada con licencia de MC, Celenia Contreras, subió un video a sus redes del mismo sitio para mostrar los baches y hoyos que tiene esa vía.

Se trata de un tramo de un kilómetro y medio por donde se calcula que transitan a diario alrededor de 11 mil personas en vehículo, quienes se ponen en riesgo de sufrir algún percance o afectar sus unidades.

Un conductor de Mi Macro Periférico envió un video en el que mostró que alguien echó piedras para intentar tapar los baches, pero salió peor, porque los vehículos pueden poncharse o sufrir daño en la suspensión.

La legisladora con licencia solicitó al gobierno de San Pedro Tlaquepaque que atienda el reclamo de los habitantes y de los conductores del transporte público para evitar algún siniestro vial.