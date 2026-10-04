Proyecta Tlajomulco construir tres nuevos panteones con inversión de 110 mdp

Tlajomulco contempla una inversión de alrededor de 110 millones de pesos para ampliar su infraestructura de servicios funerarios con tres nuevos panteones en La Alameda, San Sebastián y Santa Cruz del Valle.

El proyecto más avanzado es el de La Alameda, cuya construcción está próxima a concluir y podría ser entregada en aproximadamente un mes, informó Celso de Jesús Álvarez Solórzano, director de Obras Públicas del municipio.

La obra representa una inversión cercana a los 22 millones de pesos y se desarrolla en un terreno propiedad del Ayuntamiento. En una primera etapa contará con alrededor de 300 espacios, además de capilla de descanso, oficinas administrativas y estacionamiento.

Álvarez Solórzano explicó que el nuevo panteón también atiende una demanda de los habitantes de la delegación, quienes anteriormente tenían que trasladar a sus familiares fallecidos a otros municipios para sepultarlos.

“Estamos próximos a entregar el nuevo panteón de La Alameda, que está quedando muy bien, muy funcional, muy tradicional. Y, como dato curioso, la gente de Tlajomulco que vive en La Alameda llevaba a enterrar a sus difuntos a El Salto. Entonces tenían esa falta de identidad, esa falta de arraigo y de sentimiento de estar en su municipio, y estamos trabajando en un panteón”, explica.

“Se estará entregando en no más de un mes y también estamos trabajando en el nuevo panteón de Santa Cruz del Valle, que también carece de espacios y que es un proyecto muy similar, de casi tres hectáreas, donde la inversión también es cercana a los 50 millones de pesos. Primero vamos a ir por el de San Sebastián; el de La Alameda está por entregarse y el de Santa Cruz también se tiene previsto”, añade.

Para San Sebastián, el municipio adquirió un terreno de aproximadamente 26 mil metros cuadrados, ubicado a unos 2.5 kilómetros del panteón actual. La propuesta contempla una inversión estimada de 38 millones de pesos y una capacidad inicial de entre 250 y 300 espacios, con posibilidad de ampliación.

El proyecto incluye estacionamiento, capilla de descanso, baños, oficinas administrativas, andadores incluyentes y espacios para gavetas y nichos destinados a familias que opten por la cremación.

La obra será propuesta para el Presupuesto de Egresos 2027. En caso de contar con recursos, los trabajos podrían comenzar entre febrero y marzo del próximo año y concluir alrededor de cuatro meses después.

El tercer proyecto corresponde a Santa Cruz del Valle, donde se plantea construir un panteón de casi tres hectáreas con una inversión cercana a los 50 millones de pesos. La primera etapa tendría alrededor de 350 espacios, además de la posibilidad de ampliar su capacidad mediante gavetas y módulos dobles.

El inicio de esta obra dependerá de los recursos disponibles para 2027. En caso de que no se concrete durante la actual administración, el proyecto quedaría con su planeación y presupuesto definidos para que pueda ser retomado posteriormente.

Además de los nuevos proyectos, el municipio mantiene trabajos de rehabilitación en los panteones que ya están en operación. En San Miguel Cuyutlán, por ejemplo, se realizaron intervenciones en las instalaciones y se construyeron capillas de descanso.