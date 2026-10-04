Reconocen obras de Tlajomulco con galardón arquitectónico

El Mercado Municipal de San Sebastián el Grande fue reconocido por la Organización de Colegios y Asociaciones del Día Nacional de Arquitectas y Arquitectos en Jalisco (DINARQ), como parte de las distinciones entregadas con motivo del Día Nacional del Arquitecto.

El proyecto fue seleccionado por tratarse de una construcción nueva que, además de concentrar actividad comercial, incorpora espacios públicos para la convivencia, como plazoletas, áreas ajardinadas y un patio central. El inmueble también utiliza materiales de la región y elementos que retoman aspectos de la arquitectura tradicional de San Sebastián y Tlajomulco.

Durante la misma ceremonia fueron reconocidos dos integrantes de la Dirección de Obras Públicas del municipio: Omar Alejandro Jasso Rivera, quien recibió la distinción como Arquitecto del Año 2026, y Héctor Gabriel Ramírez Magaña.

René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio e Infraestructura, señaló que los reconocimientos permiten visibilizar el trabajo de los equipos técnicos que participan en los proyectos municipales.

“Lo que proyectan estos reconocimientos es que se vea lo que se está generando en este Gobierno municipal en términos de infraestructura, espacio público y equipamiento público. Todo el programa de infraestructura que tenemos está pensado, como lo dice el presidente municipal, en estar cerca de las personas, de los ciudadanos, de la gente. Estas cercanías se establecen con proyectos donde solucionamos necesidades y demandas históricas de las comunidades, localidades y fraccionamientos, mediante espacios de convivencia y lugares para las personas”, expresó.

Mercado de San Sabastián en Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

Caro Gómez agregó que las distinciones para los dos arquitectos también ponen de manifiesto el trabajo realizado desde las áreas técnicas del municipio, aunque señaló que aún quedan proyectos y acciones por desarrollar en materia de infraestructura.

Omar Alejandro Jasso Rivera consideró que el reconocimiento a su trayectoria es resultado del trabajo conjunto de los equipos municipales y de los proyectos realizados durante la actual administración.

“Al recibir el premio nos sentimos honrados, claro, pero también sentimos el compromiso, más aún por ostentar este año esta distinción. El objetivo es seguir haciendo lo que sabemos hacer dentro del municipio, con la confianza del director de Obras Públicas, el ingeniero Celso, y también del presidente Gerardo Quirino. Desde que inició la administración hemos trabajado para mejorar el entorno de Tlajomulco en materia de infraestructura, calles, parques, mercados y todos los proyectos que hemos desarrollado en equipo. Creo que ese trabajo es parte de lo que se toma en cuenta para reconocernos y otorgarnos esta distinción”, expresó.

El municipio reporta actualmente más de 400 obras de infraestructura en proceso, entre ellas la nueva Comisaría de Policía y Academia y la Cruz Verde de Chulavista, además de unidades médicas en los centros administrativos de López Mateos y Carretera Chapala.

Los tres reconocimientos entregados a Tlajomulco durante el DINARQ 2026 corresponden al proyecto arquitectónico del Mercado Municipal de San Sebastián el Grande y a la trayectoria profesional de Jasso Rivera y Ramírez Magaña.