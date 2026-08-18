Jalisco será sede de Expo Transporte ANPACT 2027, uno de los encuentros más importantes de la industria de vehículos pesados en América Latina, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2027 en Expo Guadalajara.

El Gobierno de Jalisco dio la bienvenida al evento y refrendó su disposición para brindar las facilidades necesarias para su realización, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre las autoridades y la industria automotriz de vehículos pesados en México.

Durante la presentación, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte de Jalisco, destacó la capacidad del estado para albergar eventos de talla internacional y anticipó que la edición 2027 podría convertirse en la más significativa de Expo Transporte a nivel latinoamericano.

El funcionario recordó que Jalisco fue una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, para el cual se realizaron trabajos de infraestructura y capacitación del personal con el propósito de ofrecer atención de calidad a visitantes nacionales e internacionales.

En su calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), Monraz Villaseñor también resaltó la relación entre este organismo y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), al considerar que ambas instituciones permiten fortalecer la coordinación entre las autoridades de movilidad y transporte y el sector industrial.

Para la edición 2027 se contempla la participación de más de 660 marcas y una asistencia estimada de 70 mil visitantes provenientes de 35 países, con lo que el encuentro buscará consolidar a Jalisco como un punto de convergencia para la innovación, la tecnología, la productividad y la movilidad sustentable.

Por su parte, Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado, quien acudió en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, destacó la relevancia de la exposición para Jalisco y para la región.

“Esta exposición no es sólo la más importante de México, sino la más importante de América Latina y de las principales exposiciones a nivel mundial. Expo Transporte tiene un gran valor y un gran significado para Jalisco”, señaló.

Garza Marín recordó que la edición de 2025 registró cifras históricas de participación, al convertirse en la exposición más grande realizada hasta entonces, tanto por el número de visitantes como por la cantidad de países representados.

Para 2027, el encuentro prevé generar una derrama económica de 18 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 150 millones corresponderían al sector hotelero.

Más conectividad para Expo Guadalajara

Como parte de las condiciones de movilidad que Jalisco prepara para el evento, Monraz Villaseñor señaló que Expo Guadalajara ya cuenta con conexión con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara mediante transporte público 100 por ciento eléctrico, equipado con aire acondicionado y espacio para equipaje.

De cara a 2027, añadió, este servicio contará con carril confinado y estaciones seguras, con la intención de mejorar la experiencia de traslado de quienes asistan al encuentro.

El secretario también recordó que durante Expo Transporte 2025 se realizó el 33° Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, espacio en el que representantes del sector analizaron avances tecnológicos y mejoras en materia de seguridad vial, además de discutir estrategias para mejorar las condiciones de movilidad de las más de 80 millones de personas que diariamente utilizan el transporte público en México.

En este sentido, Monraz Villaseñor señaló que la AMAM puede fungir como facilitadora para la industria en materia de comunicación y transportación de mercancías y servicios.

En la presentación también participaron Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT; Antonio Lancaster-Jones González, presidente de Industriales Jalisco; Gustavo Staufert Buclón, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara; Mark Alen Christianson Figueroa, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco; José Andrés Orendain, presidente de Expo Guadalajara; Elena Hurtado, directora general del recinto, y Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comité Expo Transporte.