Ofrece Tlaquepaque descuentos de hasta 75% para regularizar adeudos municipales

Hasta el 30 de septiembre, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque mantendrá la campaña “¡Ponte Al Día!”, que ofrece descuentos de hasta 75 por ciento en multas y recargos de distintas contribuciones municipales.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, explicó que el beneficio contempla adeudos relacionados con impuesto predial, agua potable, cementerios, estacionamientos y mercados.

“Iniciamos con la campaña el día primero de agosto y concluye el día 30 de septiembre, hasta un 75% directo y pueden acudir a cualquiera de las recaudadoras que tenemos”.

Los pagos pueden realizarse en las recaudadoras municipales, así como en delegaciones y agencias municipales y en las áreas de Padrón y Licencias, Presidencia Municipal, Catastro, Obras Públicas y Tesorería. También existe la opción de realizar el trámite en línea mediante el portal oficial del Ayuntamiento, en los apartados correspondientes al pago de predial y agua potable.

“A través de la página www.tlaquepaque.org.mx, donde de manera automática se les otorgará el 75% de descuento en todos los accesorios”.

El funcionario señaló que la recaudación del impuesto predial registra un aumento respecto al mismo periodo del año pasado. Al corte señalado por el municipio, se habían recaudado alrededor de 400 millones de pesos, lo que representa un incremento de 29 por ciento.

“Al corte del día de hoy, llevamos alrededor de 400 millones de pesos, lo que representa un incremento del 29 por ciento”, resaltó Méndez Salcedo.

Para quienes realicen el trámite de manera presencial, se recomienda llevar el recibo anterior. En caso de no contar con él, basta con proporcionar la ubicación del inmueble y el nombre del propietario para que el personal municipal localice la información correspondiente. La campaña permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre.