AMBU invita a recorrer espacios de conservación en parques y bosques urbanos

. Parque Agua Azul.

Con el propósito de fortalecer la educación ambiental y el vínculo de la ciudadanía con la naturaleza, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), a través de la Gerencia de Conservación y Mejoramiento al Ecosistema, invita a participar en los recorridos guiados gratuitos que se realizan en parques y bosques urbanos de la metrópoli.

La iniciativa busca que niñas, niños, jóvenes, familias, escuelas, asociaciones y grupos conozcan la biodiversidad, aprendan sobre su importancia y desarrollen una cultura de respeto y cuidado hacia el entorno natural.

Educación ambiental y participación ciudadana

Durante 2025, los espacios de conservación atendieron a 45 mil 145 personas, mientras que de enero al 31 de julio de 2026 recibieron a 21 mil 314 visitantes. En conjunto, 66 mil 459 personas han participado en recorridos de educación ambiental.

El titular de la AMBU, Jesús Alexandro Félix Gastelum, subrayó que los parques y bosques urbanos cumplen una función que va más allá de ofrecer espacios de recreación, al convertirse en lugares de aprendizaje y conservación. “Nuestros parques no solamente son espacios para disfrutar de la naturaleza, también son espacios para conocerla, aprender de ella y participar en su conservación”, señaló.

Parque Agua Azul: biodiversidad al alcance

Con 10.3 hectáreas de áreas verdes, el Parque Agua Azul ofrece espacios dedicados a la conservación y educación ambiental, como el Mariposario, el Aviario, el Jardín de Guacamayas y el Orquideario.

El Mariposario alberga especies como la mariposa monarca, la cola de golondrina de borde dorado, la cometa gigante y la mariposa de la col.

El Aviario cuenta con 30 especies y 169 ejemplares, entre ellos guacamayas verdes y rojas, pericos atoleros, hocofaisanes y patos mexicanos.

El Jardín de Guacamayas reúne 64 ejemplares en condiciones de semilibertad, integrados en un espacio amplio y natural.

El Orquideario conserva 58 especies y 254 plantas, incluyendo ejemplares nativos y endémicos de México, como la orquídea hormiguera, la flor de muerto y la vainilla.

Además, el Centro de Conservación de Vida Silvestre Urbana ofrece recorridos y senderos interpretativos para escuelas, familias y grupos, con una duración aproximada de dos horas y media, acompañados por personal especializado.

Parque Alcalde: patrimonio y naturaleza

En el Parque Alcalde se encuentra la Colección Botánica Fernando González Gortázar, una colección viva que vincula naturaleza, patrimonio, arte y educación ambiental. Alberga 550 especies y 2 mil 903 plantas provenientes de diversos ecosistemas, desde desiertos africanos hasta selvas sudamericanas.

La gerente de Conservación y Mejoramiento al Ecosistema, Karina Aguilar Vizcaíno, definió estos espacios como “aulas abiertas” donde el aprendizaje ocurre caminando, observando, escuchando y teniendo un encuentro directo con la naturaleza.

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Invitación abierta

La AMBU invita especialmente a escuelas primarias y secundarias, instituciones educativas, asociaciones, colectivos y grupos organizados a programar sus visitas y acercar a sus integrantes a experiencias de aprendizaje fuera del aula.

Con estas actividades, los parques y bosques urbanos se consolidan como espacios de conservación y educación ambiental, donde la ciudadanía puede conocer la biodiversidad y fortalecer su compromiso con su cuidado.

Para saber más

Parque Agua Azul

Mariposario: miércoles a viernes 11:30 h; sábados y domingos 11:30 y 14:30 h.

Aviario: lunes, martes y viernes 11:00 h; sábados y domingos 11:00 y 14:00 h.

Jardín de Guacamayas y Orquideario: lunes, jueves y viernes 12:00 h; sábados y domingos 12:00 y 15:00 h.

Centro de Conservación de Vida Silvestre Urbana: recorridos y senderos interpretativos para escuelas, familias y grupos.

Parque Alcalde

Colección Botánica Fernando González Gortázar: lunes a domingo, de 8:30 a 15:30 h.

Contacto: ecosistemas@bosquesurbanos.mx