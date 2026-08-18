Siguen rastro a través de C5 y atrapan a “talladores” de tarjetas

Objetos asegurados a ladrones de tarjetas

Fueron capturados luego de un rastreo por medio del sistema de videovigilancia C5, tres presuntos integrantes de una banda de “talladores” o ladrones de tarjetas bancarias; la novedad es que ahora este tipo de delincuentes ya portan consigo terminales bancarias móviles para de inmediato vaciar las cuentas de sus víctimas.

Se trata de 3 hombres identificados como Pablo “N”, de 39 años; Gabriel “N”, de 49, y José “N”, de 33, quienes fueron entregados a un agente del Ministerio Público.

Ellos están señalados de dedicarse a cambiar tarjetas de débito o crédito, principalmente a personas de la tercera edad, dentro de los módulos de cajeros automáticos, para luego vaciar sus cuentas bancarias.

La captura del trío de presuntos “talladores” o “tarjeteros” se realizó después de que en una sucursal Banorte situada en Avenida Enrique Díaz de León al cruce con la Calle Lázaro Pérez, se le acercaron con engaños a una cuentahabiente y le cambiaron su tarjeta por otra sin fondos y huyeron en una camioneta de color blanco.

Después del reporte de los hechos al 911, y de que se siguiera el trayecto de los delincuentes a través de las cámaras de vigilancia, los presuntos ladrones fueron interceptados en la confluencia de Avenida Mariano Otero y Calle Lluvia, esto ya en Jardines del Bosque.

De acuerdo a lo que se informó por parte de las autoridades, los tres detenidos fueron reconocidos por la víctima. Los señalados, traían consigo tres terminales bancarias, cinco teléfonos celulares y varias tarjetas bancarias.

Todo lo anterior al igual que los presuntos delincuentes, quedó a disposición de la Fiscalía.