Resguardan en Tlajomulco a 20 animales por presunta crueldad

La Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM) de Tlajomulco mantiene bajo resguardo a 20 animales que fueron asegurados por la Fiscalía del Estado por el presunto delito de crueldad animal.

Se trata de ocho caninos de distintas tallas y 12 felinos, entre ellos nueve cachorros de aproximadamente un mes de nacidos, que fueron localizados dentro de una vivienda del fraccionamiento Villas de San Gilberto.

El caso fue detectado durante labores de inspección realizadas por personal de la UNASAM, la Fiscalía Ambiental e Inspección y Vigilancia de Tlajomulco. De acuerdo con el municipio, los ejemplares se encontraban en condiciones insalubres y de hacinamiento.

Ante estas condiciones y luego de que los propietarios impidieran el acceso al inmueble, el personal presentó una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar la intervención de la autoridad y salvaguardar a los animales.

Tlajomulco rescata a 20 perros y gatos de maltrato (Gobierno Tlajomulco)

Derivado de la denuncia, la Vicefiscalía en Investigación Regional ejecutó una orden de cateo en el domicilio, lo que permitió retirar a los 20 ejemplares y trasladarlos a las instalaciones de la UNASAM.

Actualmente, los animales permanecen bajo atención veterinaria, donde reciben valoración clínica, alimentación y el tratamiento médico que requieren para su recuperación. El municipio informó que, una vez que la Fiscalía del Estado lo autorice, comenzará el proceso de adopción de los animales.

La UNASAM señaló que mantiene coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco para atender este tipo de casos e hizo un llamado a la población a proporcionar a sus animales de compañía condiciones adecuadas de espacio, alimentación y atención a su salud, además de reportar cualquier sospecha de maltrato o crueldad animal.