CUTlajo recibe a nuevos estudiantes con miras a ampliar su matrícula

El Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajo) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recibió a las y los estudiantes de nuevo ingreso del calendario 2026B, en un acto al que acudieron autoridades municipales y universitarias.

Durante el encuentro, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que la presencia del centro universitario responde a la demanda de ampliar las opciones de educación superior dentro del municipio.

El alcalde también señaló que el CUTlajo tiene previsto crecer tanto en infraestructura como en matrícula y que, de acuerdo con las proyecciones planteadas, podría alcanzar una capacidad de entre 15 mil y 16 mil estudiantes.

“No están en cualquier centro universitario, porque este, en pocos años, se va a convertir en el centro universitario más grande de nuestro estado, ya que podrá albergar hasta 15 o 16 mil alumnos. Entonces, son una generación pujante, privilegiada, pero también una generación que, estoy seguro, está comprometida a seguir jalando, echándole todo el corazón y toda la fuerza. Yo solo quería desearles lo mejor: que inicien con mucha energía, como lo saben hacer”, mencionó Gerardo Quirino.

Por su parte, el rector del CUTlajo, Guillermo Arturo Gómez Mata, reconoció el acompañamiento del Gobierno de Tlajomulco en asuntos relacionados con la seguridad, infraestructura y operación del centro universitario.

Gerardo Quirino da bienvenida a nueva generación de CUTlajo (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

“Y cuando el presidente Quirino dice que nos ha acompañado, lo dice en serio, no es rollo. Obras son amores, se dice. Desde el día uno del centro universitario, que en febrero de este año cumplió cinco años, y desde el 1 de mayo del año pasado, cuando inicié con esta responsabilidad como rector, ha estado hombro con hombro con nosotros, atendiendo todas las necesidades y apoyando, con todo lo que ha estado a su alcance, la operación, la seguridad y muchos otros aspectos de nuestra comunidad y de nuestro centro universitario”, señaló Gómez Mata.

El municipio señaló que mantendrá la coordinación con las autoridades educativas para atender aspectos relacionados con la seguridad y las condiciones de infraestructura de la comunidad universitaria.