Impulsan una reforma para incluir políticas públicas sobre masculinidades en leyes de Jalisco

El panel se realizó en el salón Legisladoras Jaliscienses del Congreso.

Expertos, académicas, activistas, legisladoras y diputados realizaron una reflexión conjunta para incluir el tema de los hombres y las masculinidades en las políticas públicas de Jalisco.

El tema se abordó en el panel “Propuesta integral de políticas públicas para el trabajo con hombres y masculinidades”, organizado por la Red de Masculinidades Alternativas en Jalisco (Rema).

Las masculinidades son las distintas formas en que los hombres aprenden, sienten y expresan el hecho de ser varones en una sociedad.

La diputada de Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso del Estado, señaló que existe disposición para realizar reformas sobre el tema.

Reconoció que hay una tendencia entre algunos grupos de jóvenes que consumen redes sociales, en no reconocer los avances sociales y legales en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

“Quiero decirles que este tema es muy importante para nosotras porque hemos estado en constante comunicación con los grupos de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y detectamos que hay un ecosistema digital que le hace mucho daño a las generaciones -a todas en general, todos somos consumidores de este tipo de contenido-“, expresó.

Valeria Ávila señaló que es necesario atender el vacío de diálogo que existe con los hombres y así evitar que ese vacío sea ocupado por discursos de violencia y de odio.

“El vacío lo llena alguien más y ese vacío se ha llenado de violencia, se ha llenado de lenguaje que es en contra de las mujeres, se ha llenado de discursos de odio y no solamente para con nosotras, sino para con ellos”, dijo la legisladora local.

Israel Vidal Juárez, director de Masculinidades por la Igualdad en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y hombres (SISEMH), moderador del panel, explicó que la Red de Masculinidades Alternativas en Jalisco (Rema), elaboró una propuesta para incluir la perspectiva de las masculinidades al marco jurídico estatal, mediante reformas a 22 artículos contenidos en cinco leyes:

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ley del Sistema Integral de Cuidados

“Esta iniciativa surge desde hace ya casi ocho años. La primera vez que la presentamos fue en la Legislatura 62 y fue por medio de un convenio que hizo la Red de Masculinidades con la Comisión de Igualdad, se hicieron algunas capacitaciones y entre uno de los acuerdos era impulsar una iniciativa. Se presentó en esa Legislatura, llegó a segunda lectura y ahí se detuvo. En la pasada Legislatura -en la 63- se presentó nuevamente la iniciativa, se aprobó en la Comisión por unanimidad de las diputadas de la Comisión, de todos los partidos políticos”, dijo.

Las y los ponentes hablaron de la necesidad de involucrar a toda la sociedad en la construcción de relaciones más igualitarias.