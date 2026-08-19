Pide legislador jalisciense a la Secretaría de Hacienda que asigne presupuesto federal para obras en 2027

El legislador por Jalisco entregó la petición formal en Palacio Nacional.

Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se incluyan proyectos prioritarios de infraestructura, el diputado federal jalisciense de MC, Pablo Vázquez Ahued, hizo una petición formal al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, en donde solicita 20 mil millones de pesos para la construcción del acueducto cerrado Chapala-Guadalajara, así como para la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora de Miravalle.

En el escrito que entregó en Palacio Nacional, el legislador jalisciense pidió garantizar la entrega de 232 millones de pesos pendientes del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), correspondientes a 30 beneficiarios de Jalisco -13 organismos operadores de agua y 17 municipios- para la realización de obras y acciones de infraestructura hidráulica.

Vázquez Ahued también señaló que se necesita apoyo de la federación para infraestructura carretera, dado las condiciones que tienen algunas vías federales, entre ellas la carretera 80 Guadalajara-Barra de Navidad.

El documento pide también dinero federal para modernizar vialidades en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto.

En materia de salud, el legislador emecista señaló que se requiere asignar recursos federales para la construcción de la Red de Hospitales Civiles.

La petición la envió el legislador jalisciense con copia a la diputada federal de Morena, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La petición hecha por el legislador Pablo Vázquez Ahued se suma a las posturas del senador Clemente Castañeda y a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para que el gobierno federal regrese el Fondo Metropolitano que se eliminó desde 2019.