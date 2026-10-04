Guadalajara invertirá más de 143 millones de pesos en obras en cinco colonias

El Gobierno de Guadalajara destinará más de 143 millones de pesos a obras de rehabilitación de calles, parques y espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, como parte de una agenda de intervención encabezada por la presidenta municipal, Vero Delgadillo.

La inversión contempla proyectos en Tetlán, el Centro de Guadalajara, El Retiro, Infonavit Estadio y Santa Cecilia, con acciones de infraestructura, accesibilidad, movilidad y recuperación de espacios comunitarios.

La intervención de mayor alcance se realizará en Tetlán, con más de 110 millones de pesos, para renovar 37 calles y balizar otras 12, además de rehabilitar seis parques: Jardines de San Francisco, La Florida, Jardines de la Grana, 2001 y Vecinal Elena Pantoja.

El proyecto también incluye la intervención del corredor Gigantes, donde se rehabilitarán ocho cruceros y se crearán dos nuevos espacios públicos. De acuerdo con el Ayuntamiento, estas obras tendrán un impacto estimado en 32 mil usuarios del tren, así como en trabajadores y unidades económicas de la zona.

A estas acciones se suman la reconstrucción del Centro de Desarrollo Comunitario 13 y la rehabilitación de la Plaza Tetlán, incluidos su kiosco, canchas, jardineras y mercado. El gobierno municipal informó que el proyecto fue definido a partir de siete reuniones vecinales para identificar las necesidades del barrio.

En el Centro de Guadalajara, el Ayuntamiento inició la construcción del Centro Gamer Guadalajara, con una inversión de 12.8 millones de pesos, en el Andador Baeza Alzaga, dentro de Ciudad Creativa Digital.

El espacio estará destinado al desarrollo de talento y las industrias creativas y digitales. Contará con áreas para actividades comunitarias, computadoras y una pantalla que podrá utilizarse para eventos culturales y cine al aire libre. La obra también contempla la rehabilitación del paso peatonal que conecta con Plaza Tapatía.

Por otra parte, en la colonia El Retiro se invertirán 12.5 millones de pesos en la intervención integral del parque del mismo nombre, así como en trabajos de bacheo y rehabilitación de banquetas deterioradas.

Los trabajos incluyen la renivelación de la plazoleta para garantizar la accesibilidad universal, la ampliación de áreas comunes, la rehabilitación de la fuente y la atención de esculturas. También se construirán cruceros seguros, se instalará iluminación peatonal y se realizarán labores de reforestación y adecuación de áreas lúdicas.

En Infonavit Estadio, el municipio destinará cinco millones de pesos a la rehabilitación de banquetas, la mejora de la iluminación en la calle Montes Urales y la renovación de espacios públicos de la unidad habitacional.

Entre las acciones previstas están la intervención del parque ubicado sobre Montes Urales, la plantación de árboles, el retiro de ejemplares secos y la renovación del módulo de juegos. Además, se instalarán códigos QR de seguridad para dar seguimiento a los patrullajes y se revisarán las condiciones de seguridad vial en Batallón de San Patricio.

Finalmente, en Santa Cecilia comenzó la rehabilitación de la calle Agustín Lara, con una inversión de 3.4 millones de pesos. La obra abarca 600 metros lineales, equivalentes a 5 mil 350 metros cuadrados, desde Álvaro Carrillo hasta Paseo de la Selva Norte, en el Parque de los Bochos.

Los trabajos consisten en retirar la carpeta asfáltica deteriorada, colocar una nueva superficie y realizar labores de señalización y balizamiento. Según el Ayuntamiento, la intervención responde a una petición vecinal presentada durante un Martes Comunitario encabezado por la presidenta municipal.

El gobierno tapatío señaló que las obras forman parte de una estrategia de atención a las comunidades, que incluye la rehabilitación de infraestructura urbana y la recuperación de espacios de convivencia. En el caso del Oriente de Guadalajara, informó que durante los últimos dos años se han destinado más de 2 mil millones de pesos a la renovación de calles y espacios públicos.