Aclaran que la lista de 203 colonias que recibirán descuento de 80% del SIAPA, puede ampliarse

La sesión del Congreso, que encabezó la legisladora Alondra Fausto, tardó poco más de cuatro horas en resolver diversos temas.

La deficiente calidad del agua que se recibe en decenas de colonias fue un tema central en la sesión del Congreso local.

Al abrirse la sesión legislativa, la diputada de Morena, Itzul Barrera, pidió que el SIAPA incluya 92 colonias del municipio de Guadalajara, que no forman parte de la lista de 203 colonias que aprobó la Junta de Gobierno del SIAPA para aplicarles un descuento de 80% en los recibos de consumo del agua.

La petición la hizo la legisladora, luego de que el organismo operador del agua envió al Congreso la lista que incluye 203 colonias, por lo que Itzul Barrera pidió que no se aprobara recibir ese listado.

“Yo lo que les propongo es lo siguiente: que no aceptemos la comunicación que envió el SIAPA, porque eso no fue lo que le pidió este Congreso y se está burlando de este Poder Legislativo. Nosotros le pedimos al SIAPA que ellos hicieran una investigación técnica y sumaran esas colonias a las colonias que ya había mandado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), no que las disminuyera”, dijo Itzul.

Sin embargo, las bancadas de Morena y sus aliados perdieron la votación por 18 votos contra 17.

Sin embargo, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, dejó en claro -en una entrevista posterior- que la lista de 203 colonias no es limitativa y que los vecinos que reciban el agua sucia, pueden hacer su reporte ante el propio SIAPA o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y recibir el descuento de 80% en el consumo de agua.

“El dictamen es claro: aprobamos que fuera la lista de la CEDHJ, pero sí dejamos abierta la posibilidad de que ciudadanos de otras colonias que estuvieran presentando problemas de mala calidad o falta de agua pudieran acudir al SIAPA a través de su Junta de Gobierno para poder hacer esta solicitud de ser incluidos en la parte del descuento de 80%, es decir, no solo son esas (203) colonias, esas colonias son las que de manera automática se les aplicará en su recibo directo, sin hacer ningún trámite el descuento de 80%”, explicó Cárdenas.

La legisladora del partido naranja recordó que cada mes, la Comisión de Hacienda hará una revisión del listado de colonias, para actualizar si falta alguna de ser incluida en la lista o si alguna otra colonia ya resolvió su problema de abasto o de mala calidad del líquido.

La diputada Itzul Barrera enumeró las 92 colonias de Guadalajara que deben incluirse en el descuento, entre las que están el barrio de Mexicaltzingo, Las Conchas, Hermosa Provincia, Echeverría, Bosques de la Victoria, Jardines de la Cruz, 18 de Marzo, Americana, Centro Histórico y la colonia Atlas.