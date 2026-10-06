UdeG avala “Ciudad UDG” y abre paso a nuevo estadio en Belenes

El Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara avaló este martes la creación de “Ciudad UDG”, un proyecto que plantea transformar e integrar la zona de Belenes, en Zapopan, con nueva infraestructura educativa, cultural, deportiva y de servicios.

La iniciativa contempla una intervención sobre 16 hectáreas y busca ampliar la infraestructura alrededor del Centro Cultural Universitario para conformar un distrito que atienda tanto a las alrededor de 50 mil personas que integran la comunidad universitaria en esa zona, como a los habitantes de las colonias cercanas.

Uno de los componentes centrales será un nuevo estadio que sería casa del Atlas y los Leones Negros, aunque el proyecto se encuentra todavía en etapa conceptual. De acuerdo con lo expuesto por la rectora general de la UdeG, Karla Planter, la Universidad no aportará recursos para la construcción y conservará la propiedad del 20 por ciento de la infraestructura. El desarrollo sería financiado por Grupo Prodi y la institución recibiría al menos 18 millones de pesos anuales.

“Es un proyecto de ciudad y espacios compartida en la que estarán la universidad, gobiernos, sociedad e iniciativa privada”, señaló Planter.

La rectora también puso énfasis en la relación con los vecinos de Belenes, ante las inquietudes que ha generado el posible estadio, principalmente por sus efectos en la movilidad y el entorno urbano. Aseguró que habrá un proceso de socialización y que se escucharán las opiniones de los habitantes para alcanzar consensos y, de ser necesario, realizar modificaciones en vialidades u otros aspectos del proyecto.

La propuesta busca que educación, conocimiento, cultura y deporte convivan dentro de un mismo distrito, con espacios que puedan ser utilizados también por la ciudadanía.