Lemus reconoce crisis de agua y anuncia rotación del servicio por seis meses

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció este martes que la Zona Metropolitana de Guadalajara atraviesa una crisis de agua potable y anunció una serie de medidas para atender el problema, entre ellas dejar de utilizar temporalmente el agua proveniente de la presa Las Pintas y del llamado sistema antiguo de Chapala-Guadalajara.

Durante una reunión con las presidentas y presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara que forman parte de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el mandatario señaló que el principal problema que enfrenta actualmente la ciudad ya no es el abasto, sino la calidad del líquido que llega a los hogares.

“Como en cualquier crisis, el primer paso es reconocer para poder resolverla. Ese es el tema que hoy preocupa a la ciudad: está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes”, afirmó.

Lemus sostuvo que el deterioro en la calidad del agua está relacionado con años de falta de inversión para mantener y actualizar la infraestructura de potabilización, y aseguró que actualmente se trabaja para atender la problemática.

“No hemos negado esta realidad, pero tampoco nos hemos quedado cruzados de brazos”, señaló.

Pablo Lemus

Sacar a Las Pintas del sistema

De acuerdo con el gobernador, una de las principales causas del agua con olor, color y sedimentos que se ha reportado en distintas zonas de la metrópoli se encuentra en el sistema antiguo que conduce agua de Chapala hacia la presa Las Pintas.

Explicó que a lo largo del canal de Las Pintas se han detectado diversas descargas irregulares que terminan en la presa y que durante meses se ha trabajado para eliminarlas y conducir esas aguas mediante los colectores existentes hacia la planta de tratamiento de El Ahogado.

Sin embargo, indicó que esta solución no es inmediata.

Por ello, los especialistas recomendaron dejar de utilizar temporalmente la presa Las Pintas y el sistema antiguo de Chapala para abastecer a la ciudad. La decisión, explicó Lemus, permitirá mejorar la calidad del agua que recibe la población, aunque tendrá como consecuencia una menor disponibilidad del líquido.

“Es una decisión difícil, pero responsable. Implica que durante los próximos meses tengamos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mucho mejor calidad”, afirmó.

El sistema aporta actualmente hasta 2.5 metros cúbicos por segundo, pero, según explicó el mandatario, su utilización en las condiciones actuales está afectando la calidad del agua que llega a la ciudad y que es procesada en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

Rotación del servicio durante seis meses

La salida temporal de este sistema implicará un esquema de rotación del servicio, con una duración estimada de seis meses en una primera etapa.

Lemus explicó que este periodo corresponde al tiempo previsto para concluir dos obras consideradas fundamentales: el acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

Con estas obras, dijo, será posible dejar de utilizar el agua de Las Pintas cuando ésta no presente condiciones adecuadas de calidad.

El SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y los municipios metropolitanos, agregó, deberán coordinarse para reducir al mínimo las afectaciones en el suministro durante este periodo.

La decisión anunciada ocurre después de que el propio SIAPA reportara trabajos urgentes en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y labores de limpieza en líneas de distribución debido a la presencia de agua con olor y color inusual proveniente de Las Pintas a través del sistema antiguo.

Saneamiento de Las Pintas

La estrategia no se limitará a retirar temporalmente esta fuente del abastecimiento. Paralelamente, se plantea avanzar en el saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la abastece, con el objetivo de recuperar las condiciones de la infraestructura.

Lemus planteó que estas acciones corresponden a una primera respuesta frente a la emergencia, pero aseguró que el Gobierno estatal también trabaja en soluciones de mayor alcance para modificar de fondo el sistema de abastecimiento metropolitano.

Acueducto sustituto Chapala-Guadalajara

Como solución de largo plazo, el gobernador anunció que esta misma semana presentará ante el Congreso de Jalisco una iniciativa para establecer el esquema financiero que permita construir un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

La obra, explicó, tendría un periodo de construcción aproximado de dos años y permitiría mejorar la calidad del agua que llega al Área Metropolitana de Guadalajara, además de reducir la extracción del Lago de Chapala y generar ahorros en el consumo de energía eléctrica.

El proyecto forma parte de una cartera estatal de infraestructura hídrica que contempla precisamente un sistema cerrado de conducción para mejorar la seguridad del abastecimiento metropolitano.

“Este acueducto sustituto, cuya construcción durará alrededor de dos años, permitirá que llegue mejor calidad de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, le sacaremos menos agua a Chapala y generará ahorros en energía eléctrica”, sostuvo.

Lemus afirmó que el proyecto cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que ahora corresponde al Congreso estatal analizar y, en su caso, aprobar el esquema financiero planteado.

También buscan concluir El Zapotillo

A la estrategia de largo plazo se suma la conclusión de las obras necesarias para que funcione completamente el sistema de El Zapotillo, en la cuenca del río Verde.

El gobernador aseguró que actualmente este sistema opera al 45 por ciento de su capacidad y señaló que acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum que las obras pendientes serán ejecutadas y financiadas por la Federación.

De acuerdo con Lemus, las distintas acciones planteadas no implicarán un aumento en las tarifas del SIAPA, no contemplan privatizar el servicio ni generar deuda pública.

“Todas esas acciones no representarán un incremento en las tarifas del SIAPA, no se privatizará el servicio, no será una deuda pública y sí servirá para mejorar la calidad del agua durante muchos años”, afirmó.

Una mesa permanente

La reunión de este martes con las autoridades municipales metropolitanas no será única, de acuerdo con el gobernador. La mesa integrada por los municipios que participan en la Junta de Gobierno del SIAPA sesionará de manera permanente para revisar los avances de las obras y tomar decisiones ante las eventualidades que puedan presentarse.

“Esta mesa en la que nos encontramos sesionará permanentemente para revisar los avances y tomar las decisiones ante las eventualidades que se puedan presentar”, señaló.

El gobernador también pidió a la población hacer un uso responsable del agua mientras se implementan las medidas anunciadas.

“No existe un tema más importante para nosotros y no vamos a escatimar esfuerzos ni a descansar hasta resolver en definitiva la problemática del agua”, afirmó Lemus.

La estrategia anunciada, por tanto, contempla tres horizontes: una respuesta inmediata mediante la salida temporal de Las Pintas y la rotación del servicio; obras de corto y mediano plazo para mejorar la infraestructura de potabilización y conducción; y la sustitución del sistema antiguo mediante un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, además de la conclusión del sistema de El Zapotillo.