Lemus anuncia medidas para contrarrestar la crisis de agua sucia

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus anunció este martes, tras una reunión de emergencia con alcaldes, medidas para contrarrestar la crisis de agua sucia que se vive actualmente en el estado.

“La ciudad está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes. Este es el tema que hoy preocupa y molesta a miles de familias en la ciudad. Y tienen toda la razón. No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados” expresó el mandatario jaliscience en un video publicado en sus redes sociales.

“Sostuve una reunión con las presidentas y presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara que forman parte de la Junta de Gobierno del SIAPA, para revisar las causas que originaron que, durante esta última semana, se agravara la llegada de agua sucia a miles de hogares en gran parte de la ciudad; y para tomar, juntas y juntos, las decisiones que garanticen que, en el corto y mediano plazo, no volvamos a enfrentar episodios similares”, agrego.

Lemus precisó que la principal causa del agua sucia es debido al sistema antiguo de abastecimiento que trae el líquido vital del Lago de Chapala.

“A lo largo del canal de Las Pintas detectamos varias descargas irregulares que terminan en la presa de Las Pintas. Llevamos meses trabajando para eliminar esas descargas y llevar el agua, por los colectores existentes, hacia la planta de tratamiento de El Ahogado”, detstacó y añadió que la solución es dejar de utilizar el agua de Las Pintas y el sistema antiguo de Chapala para abastecer la ciudad.

Con esto, manifestó, “podremos ver una mejora sustancial en la calidad del agua que recibe la ciudad en las próximas semanas”. No obstante, detalló que esta decisión implica que se tendrá menos agua para distribuir por toda la ciudad, pero aseguró que esta “será de mejor calidad”.

En cuanto al tiempo de rotación del servicio, dijo que se estima que serán seis meses en una primera etapa, en lo que se concluyen las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número uno de Miravalle “con las que podremos dejar de utilizar el agua de la presa Las Pintas cuando no sea de buena calidad”, comentó.

“Con esta decisión atendemos esta crisis en el corto plazo, pero las acciones para resolverla a mediano y largo plazo ya están en curso”, señaló.

Lemus enfatizó que la solución a largo plazo es la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, iniciativa que será presentada esta semana al Congreso de Jalisco para que se analice, discute y se apruebe.

“Este acueducto sustituto, cuya construcción durará alrededor de dos años, permitirá que llegue agua de mejor calidad a la ciudad, sacar menos agua de Chapala y generar ahorros en energía eléctrica” detalló y manifestó que este proyecto ya cuenta con el aval de Conagua.

Además, destacó que aún hace falta por concluir las obras para garantizar que funcione en su totalidad el sistema de El Zapotillo, en la cuenca Río Verde, que actualmente opera al 45%, sin embargo, aseguró que ya acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum de que estas obras serán ejecutadas y pagadas por el Gobierno Federal.

“Todas estas acciones no representarán un incremento en las tarifas del SIAPA, no se privatizará el servicio, no será una deuda pública y sí servirá para mejorar la calidad del agua durante muchos años” apuntó.

El gobernador jaliscience finalizó diciendo que los representantes estatales sesionarán permanentemente para revisar los avances y tomar decisiones ante las “eventualidades” que se puedan presentar.

“No existe un tema más importante para nosotros y no vamos a escatimar esfuerzos ni a descansar hasta poderlo resolver en definitiva. Necesitamos de su comprensión y colaboración, haciendo un uso responsable del agua”, concluyó Lemus".