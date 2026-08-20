Envían diputados a la ASEJ la petición para que se haga auditoría especial al Sapaza de Ciudad Guzmán

Imagen de la sesión efectuada este jueves en la Comisión de Vigilancia del Congreso.

La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso aprobó remitir a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), la petición que hicieron el diputado Alberto Alfaro y el regidor de Zapotlán el Grande, José Bertín Chávez, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para que se aplique una auditoría especial al Servicio de Agua Potable de Zapotlán (Sapaza).

La solicitud hecha por los representantes populares se dio luego de que el propio organismo operador del agua en Ciudad Guzmán, presentó una denuncia ante un presunto desfalco en las arcas del Sapaza, del que no se han dado mayores detalles sobre las cifras.

El legislador de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, votó a favor de remitir el documento a la ASEJ, sin embargo, aclaró que no es una instrucción que ordene el Congreso, sino que esa es una facultad que le atañe exclusivamente al órgano fiscalizador.

“Lo que se aprobó de última hora, lo que se sometió a consideración de las diputadas y diputados de la Comisión fue simplemente turnar una copia del oficio que se presentó aquí. La Comisión y el Congreso no estamos facultados… no es competencia de nuestra Comisión el hacer una solicitud de una auditoría. Si hay alguien, personajes públicos o privados que tengan elementos y puedan demostrar que se requiere una auditoría, pueden ir directamente a la ASEJ para solicitar cualquier tipo de investigación o de estudio respecto a cualquier tema”, indicó Barragán.

El legislador de Morena y ex alcalde de Zapotlán el Grande dijo que él está a favor de que se cuide el patrimonio público. Sin embargo, expresó que la denuncia que hicieron el legislador Alberto Alfaro y el edil José Bertín Chávez, tuvo la intención de generar un escándalo político.

“Yo estoy de acuerdo con la transparencia y la rendición de cuentas, estoy de acuerdo con que se cuide el patrimonio no solo de los jaliscienses, sino particularmente de los zapotlenses. En lo que no estoy de acuerdo es en el procedimiento, la manera en que se manejan los temas que, demuestran obviamente un tinte político y electorero que realmente de fondo en el tema que nos ocupa en el Sapaza en Ciudad Guzmán”, dijo.

Ahora, queda en las manos de la ASEJ definir si realiza o no una auditoría especial al organismo operador del agua en Ciudad Guzmán, en este ejercicio fiscal o de años anteriores.