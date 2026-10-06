Anuncia Laura Haro bloque metropolitano para exigir recursos ante crisis del agua

El PRI Jalisco anunció la creación de un bloque metropolitano integrado por regidores, diputados y otros representantes del partido para exigir al Gobierno Federal una reasignación de recursos destinada a atender la crisis de agua potable que afecta a municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y otros municipios del Estado.

La presidenta estatal del partido, Laura Haro Ramírez, informó que el grupo acudirá próximamente a la Ciudad de México para presentar una propuesta de reasignación de al menos 20 mil millones de pesos del presupuesto federal para infraestructura y atención de la problemática hídrica.

“Hemos dicho de manera clara. Hoy instalamos formalmente este gran bloque metropolitano, integrado por mujeres, por hombres, de los diferentes municipios donde vivimos más de cinco millones de personas en el Área Metropolitana, ante el desastre, la crisis, la gravedad, la incompetencia de estos gobiernos de Movimiento Ciudadano y de Morena”, señaló.

Haro cuestionó la actuación de los gobiernos municipales y de la Federación ante los problemas de calidad del agua y sostuvo que la atención de la contingencia debe ir más allá de las disputas políticas.

La dirigente priista recordó que su partido ya presentó una propuesta ante el Senado de la República para involucrar a la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y comisiones del Congreso de la Unión, incluida la de Presupuesto.

También planteó la necesidad de revisar la contaminación que, afirmó, estaría llegando a la cuenca del lago de Chapala y recuperar mecanismos de coordinación entre las entidades involucradas.

El bloque metropolitano, añadió, estará acompañado por un observatorio metropolitano que será encabezado por Guillermo Vallarta Plata, además de otros integrantes del PRI. En paralelo, Haro pidió que se decrete una alerta sanitaria ante los reportes ciudadanos sobre la calidad del agua y posibles afectaciones a la salud.

“Necesitamos conocer con transparencia, y yo estoy convencida en que sí se debe ya de decretar una alerta sanitaria, porque lo que se está viviendo, la gente dice que tiene picazón, la gente dice que tiene enfermedades gastrointestinales. Necesitamos conocer la verdad y, por supuesto, que haya acciones claras y contundentes”, afirmó.

La presidenta del PRI Jalisco señaló que el partido ha escuchado los planteamientos realizados por el Gobierno de Jalisco, pero consideró que todavía falta una respuesta suficiente por parte de los gobiernos municipales.

“Hemos sido bien responsables en escuchar los planteamientos de la autoridad estatal, pero no hemos visto prácticamente ningún compromiso por parte de las municipales, principalmente por los gobiernos de Morena”, sostuvo.

Sobre la presencia de elementos antimotines durante una manifestación ciudadana relacionada con la calidad del agua, Haro cuestionó que se busque inhibir las protestas y defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse ante lo que calificó como una problemática grave.