Convocan a megamarcha en Guadalajara contra las condiciones del agua en el AMG

Usuarios de redes sociales convocaron a una megamarcha en Guadalajara para protestar por las condiciones del agua que reciben habitantes de distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, principalmente por jóvenes, los convocantes hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en una movilización el 11 de octubre que partirá a las 11:00 horas desde La Minerva con destino a Casa Jalisco, con el objetivo de visibilizar las quejas relacionadas con la calidad del agua y exigir atención al problema.

Las denuncias ciudadanas señalan que en distintos hogares el agua llega con características que generan preocupación entre quienes la utilizan para actividades cotidianas como bañarse, lavar o realizar labores domésticas. Ante esta situación, algunas personas han optado por adquirir agua en garrafones para complementar o sustituir el suministro que reciben directamente en sus viviendas.

Entre los testimonios difundidos en redes sociales también hay quienes aseguran haber encontrado partículas u organismos en el agua, e incluso relatan que durante el baño han llegado a encontrar gusanos en el cabello.

El problema también ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante las afectaciones. Aunque el Gobierno de Jalisco y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) han implementado medidas de atención, entre ellas el abastecimiento mediante pipas en algunas zonas, los ciudadanos convocantes consideran que estas acciones no han sido suficientes para resolver el problema de fondo.

En redes sociales, algunos de los usuarios que impulsan la movilización han resumido el llamado con una pregunta dirigida a los habitantes de la ciudad: “¿Te sumas o eres tapatibio?”

La convocatoria plantea concentrarse a las 11:00 horas en La Minerva para posteriormente avanzar hacia Casa Jalisco, donde los manifestantes buscan llevar sus demandas relacionadas con el suministro y las condiciones del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.