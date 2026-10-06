Atrapa METROPOL a un par con un kilo de “crystal”

La METROPOL aseguró "crystal" en Tlajomulco

Un par de individuos fueron sorprendidos por policías motorizados, en los momentos en que fumaban una pipa con droga sintética, a bordo de un automóvil; en la revisión se les encontró una mochila con un kilo de lo que aparente ser “crystal”.

Fueron agentes del escuadrón motorizado Guepardos de la Policía Metropolitana (METROPOL) quienes realizaron la captura en la Colonia Hacienda Santa Fe, perteneciente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los elementos policiacos reportaron que circulaban por Avenida Sierra de Los Ángeles a la altura de Cerro Aconcagua, en donde observaron un vehículo estacionado, en cuyo interior dos personas consumían droga, por lo que las abordaron de inmediato.

Se informó que al realizarles una inspección conforme a protocolo, los oficiales les localizaron una pipa, un encendedor y un envoltorio con 15 gramos de material granulado con las características del “crystal”.

Detenidos con "crystal"

Además les encontraron una mochila con una bolsa en cuyo interior había aproximadamente un kilo de la misma droga sintética.

Los dos sujetos que presuntamente poseían la sustancia psicotrópicas, identificados como Jasiel “N”, de 33 años, y Juan “N”, de 31, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.