Dio positivo en alcoholemia y también a orden de aprehensión

Uno de los módulos de alcoholimetría instalados en la Colonia Arboledas, de Zapopan, retuvo a un hombre, a quien además de dar positivo en el examen de alcohol, le resultó que tenía pendiente una orden de aprehensión.

José "N" cayó en el "Torito" y resultó con orden de aprehensión

José “N”, de 52 años, fue puesto a disposición de La Fiscalía de Jalisco, pues en su contra existía la orden de un juez para detenerlo por el delito de robo equiparado.

Todo ocurrió cuando iba manejando un carro particular y pasó por donde estaba instalado el “torito” u Operativo Salvando Vidas, en Avenida Mariano Otero y Galileo Galilei, de la Colonia Arboledas.

Al realizarle la prueba de alcohol por aire espirado el hombre dio positivo y, al ingresar sus datos a una plataforma oficial, los agentes viales detectaron que a su nombre aparecía un registro asociado a una orden de aprehensión.

Una vez que verificaron los datos mediante personal ministerial, corroboraron que el mandamiento judicial era por el delito de robo equiparado y estaba vigente, por lo que fue arrestado y entregado al personal de la Fiscalía.