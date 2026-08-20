Jalisco refuerza atención médica en la Región Norte con entrega de 15 unidades de emergencia

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Con el objetivo de fortalecer la atención médica de urgencia en una de las regiones con mayor dispersión geográfica del estado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entregó 15 nuevas unidades de emergencia a diez municipios y hospitales comunitarios de la Región Sanitaria I Norte.

La entrega comprendió diez ambulancias —una para cada municipio de la región—, dos vehículos para el Hospital Comunitario de Colotlán, uno más para el Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto y dos unidades todoterreno 4x4 para atender comunidades de difícil acceso en la sierra.

Durante la gira de trabajo, Lemus Navarro afirmó que estas acciones buscan garantizar atención médica oportuna y seguridad para la ciudadanía, sin distinción partidista: “La entrega de estas ambulancias tiene un solo objetivo: salvar vidas. Todas se entregan con base en términos poblacionales, en beneficio de la gente”, señaló.

En Chimaltitán, el mandatario presentó además la primera etapa de intervención de la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías, con una inversión de 14.9 millones de pesos, que incluyó la construcción de una cancha de fútbol de pasto sintético, rehabilitación de baños y acceso, así como dos canchas de voleibol. Se anunció una segunda etapa con 10 millones de pesos adicionales para ampliar graderías, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y áreas de convivencia familiar.

La gira también incluyó anuncios sobre el Plan Carretero 2025-2030, con una inversión de 24 mil millones de pesos para reconstrucción y mantenimiento de vías estatales, y la ratificación del compromiso de fortalecer la infraestructura médica y de seguridad en todas las regiones de Jalisco.

En el evento participaron presidentes municipales de la Región Norte, autoridades estatales y representantes del sector salud, quienes destacaron la importancia de estas acciones para mejorar la atención médica y fomentar la sana convivencia comunitaria.