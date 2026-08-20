Tlajomulco prepara su tercer Festival del Taco este sábado

Tlajomulco celebrará este sábado 22 de agosto la tercera edición del Festival del Taco, una jornada gastronómica que reunirá a más de 30 taqueros en la Plaza Principal del municipio bajo el lema “El Taco del Mero Tlajo”.

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con la instalación de los comerciantes, mientras que a partir de las 14:00 horas iniciarán los contenidos musicales, bailes, concursos y otras actividades, que se extenderán hasta las 21:00 horas.

El director de Turismo y Promoción de las Tradiciones, Jaime Paz Guzmán, explicó que el festival busca mostrar la variedad de preparaciones y sabores de los taqueros locales, además de promover el consumo en los comercios del municipio.

“Vamos a encontrar alrededor de 30 taquerías diferentes, distintos sazones y preparaciones, así como lugares y destinos que habrá que visitar después del evento”, señaló.

Festival del Taco en Tlajo (Gobierno Tlajomulco)

Entre las actividades destaca nuevamente el concurso “El Más Tragón”, en el que los participantes buscarán superar la marca de la edición anterior, cuando uno de los concursantes consumió más de 40 tacos en menos de 10 minutos.

Por primera vez también se realizará “El Taquero Más Rápido”, competencia en la que los propios taqueros participantes pondrán a prueba su rapidez y habilidad para preparar tacos.

El programa incluirá música en vivo, juegos y dinámicas en las que los asistentes podrán ganar tacos gratuitos. El festival se realizará en la Plaza Principal de Tlajomulco a partir del mediodía y está planteado como una actividad familiar para promover la gastronomía y las tradiciones del municipio.