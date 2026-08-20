Entrega Tlajomulco apoyos a 160 familias afectadas por lluvias de julio

El Gobierno de Tlajomulco entregó apoyos económicos a 160 familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias registradas el pasado 11 de julio de 2026, principalmente en la Cabecera Municipal y colonias como Lomas del Sur, Rinconada de los Nogales, Los Nogales, Hacienda de los Eucaliptos, Cimas del Sol, Cabecera Centro y El Derramadero.

Los recursos provienen del Fondo Municipal de Atención a Desastres Naturales, creado por el Ayuntamiento a partir de las lluvias atípicas registradas durante el temporal de 2025. El fondo cuenta con un presupuesto de un millón 600 mil pesos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que el recurso se distribuyó de manera proporcional entre las viviendas con distintos niveles de afectación.

“El recurso público que tenemos es de un millón 600 mil pesos y se va a distribuir de manera proporcional y muy bien justificada entre 160 viviendas que fueron las más afectadas”, señaló.

Los apoyos económicos van de 5 mil a 40 mil pesos y están destinados a contribuir en la recuperación del menaje indispensable para que las familias puedan recuperar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.

Además de los recursos económicos, el DIF Tlajomulco proporcionó desde las primeras horas de la emergencia despensas, kits de limpieza, catres, cobijas y atención mediante comedores comunitarios.

La presidenta honorífica del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, destacó la intervención de las distintas áreas municipales durante la emergencia y aseguró que continuarán gestionando apoyos para las familias afectadas.

“Por primera vez, ustedes reciben este recurso por parte del Gobierno. Por eso estoy muy orgullosa de todo el trabajo que han realizado todas y cada una de las áreas que se involucraron para limpiar, ayudarlos y estar ahí cuando más se necesita”, afirmó.

238 viviendas fueron evaluadas

Patricia Sandoval Martínez, coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, explicó que personal del municipio realizó recorridos de campo junto con Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco para evaluar los daños ocasionados por las lluvias.

Como resultado de este proceso se emitieron 238 dictámenes de Protección Civil, en los que se clasificó el nivel de afectación del menaje básico de las viviendas conforme a las reglas de operación del fondo.

“Los resultados finales fueron 238 dictámenes por parte de Protección Civil y, en un ejercicio de mucho compromiso y responsabilidad, el presidente nos dio la indicación de apoyar al mayor número posible de personas. Es así como el día de hoy 160 personas recibirán un apoyo social”, explicó Sandoval Martínez.

De acuerdo con las evaluaciones, los 160 apoyos fueron asignados de manera proporcional al nivel de daño identificado en cada vivienda.

El Gobierno municipal señaló que el Fondo Municipal de Atención a Desastres Naturales fue diseñado como un mecanismo de respuesta ante emergencias ocasionadas por fenómenos naturales.