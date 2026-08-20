El programa Legado para policías estatales se “blindó” al incluirse en la Constitución

La diputada de MC, Adriana Medina, agradeció el voto de todas las bancadas, en apoyo a los policías estatales.

En forma unánime, los 33 diputados asistentes a la sesión del Congreso, aprobaron este jueves elevar a rango constitucional el derecho del personal operativo de la Policía Estatal y de sus familias, a contar con prestaciones laborales y un sistema de seguridad social integral.

De esta forma, los beneficios del programa Legado para policías estatales ya no quedarán a la decisión de cada gobernador, sino que quedan plasmados en la Constitución del Estado de Jalisco, informó la diputada de MC, Adriana Medina, coautora de la iniciativa, junto con el coordinador parlamentario del partido naranja, José Luis Tostado.

El programa Legado establece que los policías estatales cuenten con seguro de vida, atención médica, fondo de retiro y créditos para la compra de una vivienda, dijo Adriana Medina, quien preside la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso.

“Esta reforma va más allá de un tema partidista. Estas acciones buscan dar certidumbre a nuestros policías de que ningún gobierno, ningún partido o ninguna ideología podrán poner en riesgo el apoyo que el estado les brinda para ellos y para su familia”, indicó.

En Jalisco, hay cerca de siete mil elementos operativos de la Policía Estatal, cuyas prestaciones quedan ‘blindadas’ ante eventuales cambios en el gobierno estatal, precisó la legisladora.

“Con esta reforma, el legado de Jalisco a sus policías es elevar a rango constitucional la garantía de acceso a prestaciones laborales y al personal operativo de las instituciones de seguridad pública estatal incluyendo, seguro de vida, atención médica especializada, fondo de retiro, créditos para vivienda y aumento salarial continuo”, precisó Adriana Medina.

Las reformas a la ley establecen que el gobierno de Jalisco queda obligado a contar con un Programa Estatal de Becas educativas en instituciones públicas y privadas, para hijas e hijos de policías estatales en activo o caídos en el cumplimiento del deber.

El dictamen recibió el voto favorable de legisladores de MC, Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, Futuro y Hagamos.