“Bacheando Ando” suma 43 puntos intervenidos durante el temporal en Tlajomulco

Durante los meses de junio, julio y agosto, el programa “Bacheando Ando” intervino 43 fraccionamientos, colonias y avenidas de Tlajomulco, donde se aplicaron mil 95 toneladas de asfalto para atender daños en la superficie de rodamiento.

El programa opera durante todo el año, pero durante la temporada de lluvias se refuerzan las labores para responder a los reportes sobre vialidades deterioradas. De acuerdo con el Gobierno de Tlajomulco, en este periodo se incorporó más equipo y se realizaron jornadas nocturnas.

"Bacheando ando" Tlajo (Gobierno Tlajomulco)

Entre los puntos atendidos se encuentran Real del Valle, la Cabecera Municipal, Chulavista, Lomas del Sur y el fraccionamiento Los Agaves. También se realizaron trabajos en las avenidas Adolf B. Horn, 8 de Julio y Camino Real a Colima, vialidades que conectan al municipio con el Área Metropolitana de Guadalajara.

En total, el municipio reporta más de 40 puntos intervenidos desde que se intensificaron las labores del programa hace tres meses.

“Bacheando Ando” funciona como una respuesta durante el temporal, mientras que el municipio tiene previsto activar un plan integral de rehabilitación de vialidades una vez que concluya el periodo de lluvias.

Las intervenciones realizadas durante estos meses buscan mantener transitables las vialidades que presentan deterioro y atender las zonas con mayor circulación vehicular.