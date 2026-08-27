Se queda en Puente Grande, presunto narcomenudista detenido en el oriente de Guadalajara

Por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco obtuvo auto de vinculación a proceso en contra José “N”, quien fue detenido en una colonia del oriente del municipio de Guadalajara.

Su captura fue realizada a mediados de este mes de agosto, en la Calle Gaza al cruce de Rancho La Providencia, en la Colonia Lomas de San Eugenio, por elementos del escuadrón motorizado “Guepardos”, perteneciente a la Policía Metropolitana (METROPOL) de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, quienes observaron que el sujeto intentó evadirlos al notar su presencia, y arrojó un bulto a una jardinera, por lo que los oficiales le marcaron el alto.

Al recoger lo que había arrojado metros atrás de donde lograron interceptarlo, los policías confirmaron que se trataba de una bolsa de plástico que contenía una sustancia con las características del “crystal”, la cual dio un peso de 66 gramos, por lo que quedó bajo arresto.

José “N”, de 32 años de edad, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público Federal, quien a su vez lo remitió a un juzgado, después de integrar en una carpeta de investigación las pruebas en su contra.

Al analizar el caso, el tribunal le dictó auto de vinculación a proceso y como medida cautelar ordenó que permanezca en prisión preventiva, la cual debe cumplir en el complejo penitenciario de Puente Grande.