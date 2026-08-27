Reúne Tlaquepaque a mil 200 adultos mayores en encuentro anual de Sabias y Sabios

Mil 200 personas adultas mayores de San Pedro Tlaquepaque participaron en el Segundo Encuentro Anual de Sabias y Sabios, realizado en el Centro Cultural El Refugio como parte de la Semana Nacional del Adulto Mayor.

El encuentro incluyó actividades recreativas y culturales, así como asistencia médica y social, con la intención de promover la participación de las personas adultas mayores en la vida comunitaria y reconocerlas como sujetos de derechos.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó las aportaciones que las personas adultas mayores han realizado a sus familias y comunidades, y señaló que el municipio desarrolla distintas acciones dirigidas a este sector.

Durante su intervención, también se refirió a la pensión para adultos mayores impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sabias y Sabios Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

“El expresidente lo que hizo fue reconocer que ustedes han dado décadas de su vida a la prosperidad de nuestro país mediante el trabajo formal e informal y desde la formación de personas que hoy les toca sacar adelante la casta, sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus familiares a quienes han formado y educado en valores”, señaló la alcaldesa.

Pérez Segura agregó que su administración continuará trabajando en coordinación con las políticas federales y mencionó la pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, como una medida para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.

En el ámbito municipal, destacó la apertura de la Casa de Día del Adulto en el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en Los Olivos, que brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Durante el encuentro fue reconocida Sixta Méndez, de la Agencia Municipal de La Calerilla, como embajadora del Adulto Mayor.