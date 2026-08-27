Busca Tlajomulco ampliar participación ciudadana en decisiones de gobierno

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, planteó ampliar la participación de la ciudadanía en las decisiones del gobierno durante su participación en el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México 2026.

El encuentro reunió a funcionarios y especialistas para discutir temas relacionados con innovación, gobernanza y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión pública. En el presídium estuvieron también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Estado, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, y el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, entre otros.

Quirino Velázquez señaló que Tlajomulco ha desarrollado mecanismos propios de participación ciudadana y que el siguiente paso es ampliar la capacidad de los habitantes para incidir en las decisiones públicas.

“Acompañamos al gobernador y nos da mucho gusto porque hemos sido un referente en nuestro estado, y Tlajomulco en temas de participación ciudadana e innovación. Queremos seguir en esta lógica”.

Tlajomulco Expo Guadalajara (Gobierno Tlajomulco)

El alcalde puso como ejemplo el presupuesto participativo y el modelo de presupuesto equitativo y proporcional, mediante los cuales, afirmó, se ha incorporado a la ciudadanía en la definición de obras y en la distribución de recursos entre distintas zonas del municipio.

“Ya hemos avanzado desde tener un presupuesto participativo, ahora un presupuesto equitativo y proporcional, donde pudimos distribuir el recurso público en las distintas zonas, con participación ciudadana para la definición de las obras”.

Otro de los mecanismos mencionados fue la integración de 400 consejos de localidades, fraccionamientos y otras zonas del municipio, trabajo que se desarrolla a través del área de Cercanía y Corresponsabilidad Social.

Para el presidente municipal, la participación ciudadana debe combinarse con herramientas de innovación, gobernanza y nuevas tecnologías para fortalecer la relación entre el gobierno y la población.

El Congreso NovaGob México 2026 estuvo dedicado al intercambio de experiencias sobre nuevas formas de gestión pública y el uso de herramientas para atender los desafíos de los gobiernos locales.