Héctor Salgado asumió la presidencia de la Academia de Ingeniería de México en Jalisco

Héctor Salgado rindió la protesta de ley, como titular de la AIM capítulo Jalisco. El acto se realizó en Palacio de Gobierno.

Héctor Salgado Rodríguez, ingeniero químico y doctor en Ingeniería y Tecnología, ex rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y ex director del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, asumió la presidencia de la Academia de Ingeniería de México (AIM), en su representación en Jalisco.

Salgado Rodríguez sustituye a René Solinís Noyola y en su discurso realizado en el Ex Recinto Legislativo de Palacio de Gobierno, hizo el compromiso de fortalecer la participación de sus integrantes y estrechar la colaboración con universidades, sectores productivos y autoridades estatales.

El nuevo presidente de la AIM tiene amplia experiencia en colectores, redes de alcantarillado, sistemas de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva, Salgado Rodríguez señaló que uno de los principales objetivos de su gestión será lograr una mayor participación de los académicos, aprovechando la experiencia multidisciplinaria que reúne la institución para generar propuestas y aportar soluciones a los retos que enfrenta Jalisco.

La Academia de Ingeniería de México cuenta con más de cinco décadas de trayectoria, alrededor de mil integrantes y 18 especialidades, además de programas regionales.

El nuevo presidente planteó también fortalecer la relación con las universidades del estado para que integrantes de la Academia puedan participar en cuerpos colegiados, revisar programas de estudio y contribuir a que la formación profesional responda a las necesidades actuales de la industria y a los cambios tecnológicos.

Como parte de esta estrategia, destacó el convenio que recientemente se estableció con la Universidad de Guadalajara (UdeG) y expresó su interés en ampliar este tipo de acuerdos al resto de las instituciones de educación superior.

El agua, entre las prioridades

Salgado Rodríguez subrayó que uno de los temas en los que la Academia puede aportar su experiencia es el agua, particularmente en aspectos como el tratamiento de aguas residuales, el abasto y la calidad del recurso.

Señaló que existe la disposición para colaborar con las autoridades estatales en la búsqueda de soluciones y llamó a atender de manera integral el problema del agua, incluido el tratamiento de las aguas residuales que actualmente son descargadas sin el debido proceso a cuerpos de agua.

La recuperación y reutilización del agua, añadió, debe formar parte de una estrategia que permita aprovechar mejor este recurso.

En su intervención, el presidente saliente, René Solinís Noyola, destacó que la Academia mantiene una participación en el análisis de temas relevantes para el país y el estado, además de colaborar con distintas organizaciones de profesionales de la ingeniería en propuestas relacionadas con infraestructura.

Explicó que a escala nacional se trabaja en conjunto con organismos y colegios de ingenieros para analizar cómo debe desarrollarse la infraestructura que requiere México para continuar con su crecimiento.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, afirmó que la administración estatal mantendrá una relación cercana con la Academia de Ingeniería y con los distintos sectores vinculados al desarrollo del estado.

Señaló que los grandes retos de Jalisco requieren escuchar a quienes cuentan con experiencia, conocimiento y visión de futuro, particularmente en áreas estratégicas como infraestructura, agua, energía, tecnología y desarrollo urbano.

Al acto acudió ​Ernesto Marroquin Álvarez,​​ secretario de Gestión Integral Del Agua, Luis Enrique Barboza Niño, ​​​director de la Comisión Estatal del Agua (CEA)​ y Rosa María Jiménez Amezcua​​, secretaria de la Coordinación Jalisco de la AIM.