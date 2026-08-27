Diputados pondrán a consulta iniciativas del gobernador Pablo Lemus

Diputadas integrantes de la Comisión de Movilidad del Congreso. Preside esa instancia Alejandra Giadans.

La Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso aprobó por unanimidad las bases para la consulta pública y socialización de las iniciativas que reforman la Constitución Política del Estado de Jalisco y diversas leyes locales en materia de transporte público gratuito y cobertura universal de salud para niñas, niños y adolescentes.

Las iniciativas presentadas por el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro convertirían a Jalisco en el primer y único estado de la República Mexicana en brindar gratuidad en el transporte público a estudiantes de nivel básico, al tiempo que blinda constitucionalmente el acceso irrestricto a los servicios de salud pública para la niñez jalisciense.

Tras la sesión de la Comisión, la presidenta de esa instancia, Alejandra Giadans Valenzuela, diputada de MC, detalló que la consulta contará con mesas de trabajo especializadas donde participarán niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas, asociaciones civiles, funcionarios de las áreas de movilidad, transporte y salud, con el acompañamiento metodológico del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Esta iniciativa que presentó nuestro gobernador prácticamente reconoce dos derechos fundamentales: El primero, que todas las niñas y los niños de Jalisco menores de 13 años puedan tener transporte público gratuito; y el segundo, que todas las niñas y los niños que estudien educación básica puedan tener cobertura totalmente gratuita en cuanto a salud”.

Reiteró que ambas iniciativas no son promesas de gobierno, sino “programas que ya actualmente existen y funcionan como una política pública que estableció nuestro gobernador Pablo Lemus. Lo que queremos es que ya queden en la ley como derechos ya reconocidos”.

La legisladora precisó que las mesas de trabajo de la consulta se llevarán a cabo el próximo lunes 31 de agosto en el Congreso de Jalisco, con lo que se estaría dando cumplimiento a los mandatos de ley que obligan a escuchar a la niñez en reformas que impacten sus derechos.

“¿Por qué hacemos esta consulta pública? Porque nuestra legislación nos pide que cuando vayamos a hacer una reforma constitucional y a leyes secundarias que tengan que ver con niñas, con niños o con grupos vulnerables, se tiene que realizar esta consulta pública”, subrayó Alejandra Giadans.

De forma paralela, el Congreso del Estado mantendrá abierta la recepción de propuestas digitales a través de la plataforma Congreso Jalisco Abierto. Las conclusiones recabadas serán turnadas al Órgano Técnico para incorporarse al dictamen final.

El paquete de reformas contempla modificaciones sustanciales a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, la Ley de Salud, la Ley de Educación, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de Presupuesto del Estado de Jalisco.