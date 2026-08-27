Aseguraron 193 ejemplares de fauna silvestre en El Baratillo; no hubo detenidos

193 ejemplares de fauna silvestre se ofrecían en El Baratillo

En un operativo llevado a cabo por la la Guardia Nacional (GN) en la zona del tianguis dominical “El Baratillo”, en donde se ofrecen en venta animales exóticos, fueron asegurados 193 ejemplares de fauna silvestre, los cuales fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, para las investigaciones correspondientes; sin embargo, no se reporta ninguna persona detenida.

La FGR informó que el decomiso de las especies fue concretado en la zona de la Colonia El Mirador, en donde es de sobra conocido, que se trafica con animales considerados en peligro de extinción o pertenecientes a especies protegidas.

La dependencia federal indicó que el operativo fue desplegado por elementos de la GN en atención a denuncias anónimas.

193 ejemplares de fauna silvestre se ofrecían en El Baratillo

Al presentarse al punto de venta de animales silvestres, los elementos castrenses aseguraron nueve catitas o pericos argentinos, tres pericos de cachetes amarillos, un tucán, 20 boas constrictor, cinco serpientes falso coralillo, 21 pericos atoleros, una guacamaya verde, 41 tortugas pavo real, 24 tortugas casquito, dos tortugas blandas, una tortuga pulcherrima, dos cuervos, ocho iguanas verdes, una iguana negra, 13 lagartijas, tres pogonas o dragón barbudo, cuatro cocodrilos, un gecko crestado, un escorpión asiático, tres serpientes ojos de gatos, una tarántula, dos mirlos, 25 ratones y una serpiente maculata.

Los agentes de la corporación entregaron su Informe Policial Homologado, como primeros respondientes, mediante el cual pusieron a disposición de la FGR los ejemplares animales, pero no reportaron ningún detenido.

Por su parte, el Ministerio Público Federal en Jalisco inició las investigaciones correspondientes contra quienes resulten responsables en delitos contra la biodiversidad y lo que resulte.

193 ejemplares de fauna silvestre se ofrecían en El Baratillo

PROMUEVEN DENUNCIA ANÓNIMA

La FGR dijo que invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos u otros de índole federal, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx