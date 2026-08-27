Indagan 12 robos con violencia a personas engañadas con anuncios de venta de automóviles

Fiscalía de Jalisco. Investiga los diferentes casos

Grupos delictivos están recurriendo a una modalidad en la que anuncian automóviles con precios atractivos a través de redes sociales y plataformas de compra y venta, pero sólo es un “gancho” para asaltar y quitarles dinero, teléfonos y demás pertenencias a los interesados.

El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó este jueves que en los últimos meses se han registrado al menos 12 eventos relacionados con esa forma de operar, en la que los delincuentes publican vehículos con fotografías atractivas, precios por debajo del mercado y, en algunos casos, ofertas adicionales para captar el interés de las víctimas.

Agregó que una vez establecido el contacto, los malhechores convencen a los compradores de acudir a revisar el automóvil, por lo general en lugares poco concurridos, oscuros o durante la noche, pero al llegar a la cita con el supuesto vendedor, aparecen de manera inesperada varias personas, algunas armadas, para despojar a los interesados del dinero que iban a pagar por la unidad automotriz, así como de teléfonos celulares y demás pertenencias; e incluso en algunos casos, las víctimas han sido lesionadas al oponer resistencia.

“Tengan mucha precaución cuando van a realizar la compra de un automóvil en particular. Es de vital importancia que, cuando alguien nos va a mostrar un automóvil en venta, siempre sea en lugares seguros, ya sea en su domicilio o negocio si se trata de un particular, y que siempre vayan acompañados de alguna otra persona, para identificar plenamente el lugar al que se acudió y verificar que, efectivamente, la persona que está vendiendo ese vehículo sea el propietario”, recomendó el fiscal.

González de los Santos exhortó a quienes sean víctimas de este tipo de hechos a presentar la denuncia correspondiente, para que las autoridades puedan investigar y dar seguimiento a cada caso.

Afirmó que los hechos denunciados son investigados de manera puntual, y así se registran avances para identificar y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

UN CASO QUE TERMINÓ EN ASESINATO

El año pasado en la Colonia Insurgentes, del municipio de Guadalajara, se registró un caso cometido bajo esta modalidad, en el cual un hombre identificado como Rodrigo “N” citó a una persona para venderle un vehículo, aunque la intención era despojarla del dinero que llevaba para realizar la adquisición.

Debido a que se resistió al robo, la víctima fue herida con arma de fuego por el supuesto vendedor, y perdió la vida frente a sus familiares.