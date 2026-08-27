Guadalajara recibe premio por estrategia de limpieza integral

. Vero Delgadillo.

La presidenta municipal Vero Delgadillo recibió, en nombre de la ciudad, el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por Alcaldes de México en la categoría Ciudades Limpias y Ordenadas, gracias a la estrategia Limpia Guadalajara, que ha transformado la gestión de la limpieza y la recolección de residuos en el municipio.

Acompañada por Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, y Óscar Villalobos, coordinador general de Servicios Públicos, Delgadillo subrayó que esta política pública no solo impacta en la prestación de servicios, sino que también contribuye a la prevención en temas de salud, seguridad y desarrollo económico. “Lo que buscamos es que todas y todos nos sumemos para poder cuidar de Guadalajara y tenerla limpia, porque la limpieza impacta en la seguridad, en la salud pública y en la convivencia social. Este es el segundo premio que gana Limpia Guadalajara”, afirmó.

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La estrategia integral incluye la remunicipalización del servicio de recolección de residuos después de 30 años de concesión, la creación de Escuadrones de la Limpieza en cada una de las once comunidades de la ciudad y la implementación de una Gerencia Nocturna que atiende vialidades y espacios públicos durante la noche.

Delgadillo reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores de la limpieza, quienes han hecho posible consolidar esta política pública que recibe por segunda ocasión un reconocimiento nacional. “No solo se trataba de remunicipalizar el servicio de recolección, sino de una estrategia integral”, enfatizó.

El premio, en su décima sexta edición, distinguió también proyectos en categorías como Ciudades que Cuidan, Impulso Económico y Buen Gobierno, Innovación y Construcción de Paz, e Inversión Social Productiva, refrendando el compromiso de Guadalajara de construir una ciudad más limpia, ordenada y habitable, con servicios públicos eficientes y ciudadanía activa en el cuidado de su entorno.

La presidenta municipal destacó que este reconocimiento impulsa a seguir fortaleciendo la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos, pues la limpieza y el orden de la ciudad dependen tanto de las políticas gubernamentales como del compromiso cotidiano de las y los habitantes de Guadalajara.