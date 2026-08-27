Zapopan toma protesta a nuevos consejos sociales al cerrar Jornadas de Cercanía Ciudadana

Las Jornadas de Cercanía Ciudadana 2026 concluyeron en Zapopan con la toma de protesta de nuevos integrantes de los Consejos Sociales, además de un llamado de autoridades municipales y estatales a mantener la participación de los habitantes en las decisiones públicas.

El presidente municipal, Juan José Frangie Saade, señaló que durante sus dos administraciones se han impulsado actividades para acercar a los habitantes a los asuntos de sus comunidades.

“Siempre lo hemos dicho, las mejores ciudades se construyen cuando la gente participa. Y en Zapopan nos encontramos con personas como ustedes, dispuestas a participar y trabajar en equipo. Dar la cara es lo mejor y qué estamos haciendo ustedes y nosotros dar la cara a los demás, ustedes que hoy toman protesta todas y todos vamos a responder por nuestra gente en equipo. Eso es corresponsabilidad”, señaló.

Las Jornadas de Cercanía Ciudadana se realizan cada año en el marco del Día de la Participación Ciudadana y reúnen conferencias, encuentros y actividades dirigidas a organizaciones vecinales y personas involucradas en sus colonias.

Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, destacó que la participación requiere que los habitantes decidan dedicar tiempo y esfuerzo a sus comunidades.

“Creo que son muchos los que queremos un Zapopan mejor pero no somos tantos los que sí decidimos invertirle tiempo, recurso y pasión. Yo celebro que aquí tengamos a personas interesadas de corazón, de hacer algo por sus colonias, por su comunidad y por su gente”, agregó.

También participó Cynthia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, quien señaló que se está construyendo una ruta para incrementar la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la atención de problemas sociales.

El municipio informó que el Presupuesto Participativo, vigente desde 2016, ha incrementado su número de participantes. Mientras que en su primer año participaron menos de 50 mil personas, en 2026 la cifra superó las 180 mil. Para 2027, la meta establecida es alcanzar 200 mil participantes. A este mecanismo se sumaron más de 13 mil personas en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.