Mi Primera Renta entregó apoyos de $2 mil 500 para pagar el alquiler de 503 jóvenes

Los impulsores del programa Omar Cervantes, Montserrat Pérez, Ana Fernanda Hernández y Maria Bravo. Los apoyos se dieron en la sede del Ijalvi.

El costo de una vivienda puede convertirse en una barrera para que una persona joven comience su propio proyecto de vida. Para atender esa dificultad, el programa Mi Primera Renta inició la entrega de apoyos para el pago de alquiler.

Durante el acto realizado en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Omar Cervantes Rivera, señaló que detrás del apoyo económico hay un objetivo más amplio.

“Son 2 mil 500 pesos mensuales durante seis meses, pero detrás de esos números hay independencia, tranquilidad y nuevas oportunidades”, señaló.

Este programa nació a partir de una propuesta que impulsó Omar Cervantes, junto con las diputadas Ana Fernanda Hernández Sanmiguel y Monserrat Pérez Cisneros, en coordinación con el Ijalvi. El apoyo se da a jóvenes de 20 a 29 años de edad de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto y Puerto Vallarta.

El legislador asumió además el compromiso de trabajar para que Mi Primera Renta continúe y crezca. Para 2027, se prevé mantener el mismo monto total por beneficiario, pero distribuirlo en cinco mensualidades de 3 mil 200 pesos.

Por su parte, el director general del Ijalvi, Guillermo Medrano Barba, destacó que el Instituto busca atender las necesidades de vivienda de las familias y jóvenes de Jalisco. Agregó que este año serán beneficiados alrededor de 1,300 jóvenes.

Informó que el organismo ha extendido sus programas a 80 municipios y beneficiado a más de 80 mil personas. Sobre Mi Primera Renta.

En representación de los beneficiarios, estuvo presente María Fernanda Donato Munguía, quien recibió 2 mil 500 pesos como apoyo para el pago de su renta, durante un periodo de seis meses.

En total, el Ijalvi aportó un millón 257 mil pesos, correspondientes al mes de mayo y en lo que resta de este mes se entregarán los meses de junio, julio y agosto.