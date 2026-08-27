Presume Zapopan una década de participación ciudadana como modelo de gestión pública

Hace una década, Zapopan decidió crear un área dedicada a escuchar y atender de manera directa las necesidades de sus habitantes. Diez años después, el presidente municipal Juan José Frangie Saade presentó esa estrategia como una experiencia de participación ciudadana en el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México 2026.

Durante el panel “Casos de éxito de participación ciudadana con innovación”, Frangie explicó que el tamaño del municipio llevó a la administración a buscar una forma distinta de mantener contacto con las colonias. Zapopan cuenta con alrededor de mil 200 colonias y una superficie siete veces mayor que la de Guadalajara, señaló.

“Son mil 200 colonias y Zapopan es siete veces más grande en superficie que Guadalajara. O sea, dije, pues esto es difícil de operar. ¿Qué hicimos? Crear la Coordinación de Cercanía Ciudadana y, como dice su eslogan, de cerca se trabaja mejor”.

La estrategia dividió el municipio en 25 sectores, con personal encargado de recorrer las colonias y atender solicitudes de los habitantes.

“Cada colonia es visitada diariamente por gente de cercanía ciudadana y se atiende desde el trámite de un acta de nacimiento hasta cualquier problema que puedan tener de seguridad, de todo este tipo de protección civil, sanidad animal, el tema que sea”, explicó el alcalde.

Frangie sostuvo que esta interacción, junto con mecanismos como el Presupuesto Participativo, también ha servido para definir programas y acciones municipales.

Entre los ejemplos mencionó Zapopan al 100, que acerca cuadrillas de servicios municipales a las colonias; Reparatrón, enfocado en el mantenimiento de espacios públicos; Vuelve a Casa, mediante brazaletes con geolocalización para personas en riesgo de extravío, y Pulso de Vida, para la atención y localización inmediata de mujeres en riesgo de violencia.

De acuerdo con el alcalde, estos programas surgieron a partir de necesidades planteadas por la ciudadanía y de la respuesta del gobierno a esas solicitudes.