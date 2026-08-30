Atiende Oficina de Pasaportes de Tlaquepaque 100 citas diarias; prevé ampliar capacidad

La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en San Pedro Tlaquepaque atiende actualmente 100 citas diarias para la expedición de pasaportes mexicanos y prevé aumentar su capacidad a 145 trámites por día durante las próximas semanas.

La oficina, ubicada en la Unidad Administrativa Pila Seca, recibe a las personas que previamente hayan programado una cita. Juan Diego Martín García, titular de la oficina, informó que la agenda puede realizarse mediante llamada telefónica o WhatsApp al 55 8932 4827, donde también se proporciona información sobre los requisitos.

Para el trámite se solicita acta de nacimiento, CURP y credencial para votar vigente, además de la cita correspondiente. En el caso de menores de edad, deben acudir acompañados de su madre y padre, o de quien ejerza la patria potestad, junto con su identificación oficial con fotografía y firma.

Los costos del pasaporte dependen de su vigencia: 920 pesos por un año; mil 795 pesos por tres años; dos mil 440 pesos por seis años, y cuatro mil 280 pesos por diez años. Las personas mayores de 60 años tienen derecho a un descuento de 50 por ciento en el pago del documento.

A estas cantidades se agrega un derecho municipal de 326 pesos, que se cubre directamente en la oficina de enlace. El pago correspondiente al pasaporte se realiza en una institución bancaria mediante la referencia generada al momento de programar la cita.

De acuerdo con Martín García, una vez entregada la documentación completa, el tiempo estimado para recibir el pasaporte es de aproximadamente siete días hábiles, debido a que los documentos son enviados a las oficinas centrales para su validación y emisión.

“‘La agenda de citas se realiza a través del teléfono 55 8932 4827, ya sea mediante llamada o por WhatsApp, donde también se brinda información sobre los documentos necesarios para realizar el trámite”, explicó.

El funcionario recomendó acudir 15 minutos antes de la hora programada para revisar la documentación y reducir posibles contratiempos durante el trámite.

La Oficina Municipal de Enlace con la SRE atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, en los locales 1 y 2 de la Unidad Administrativa Pila Seca, ubicada en Donato Guerra esquina con Niños Héroes, en San Pedro Tlaquepaque.