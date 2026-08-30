Tlaquepaque invierte 23.5 millones de pesos en rehabilitación de pozos de agua

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha destinado más de 23.5 millones de pesos a la rehabilitación, adecuación y equipamiento de pozos de agua potable que abastecen a las zonas donde el municipio administra directamente el servicio.

Los trabajos incluyen cambio de bombas, limpieza de pozos, renovación de instalaciones eléctricas y colocación de variadores, entre otras intervenciones.

Durante la supervisión y entrega del Pozo 14, ubicado en la delegación López Cotilla, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que la infraestructura tuvo que construirse prácticamente desde cero debido a las condiciones en que se encontraba el pozo anterior.

“Alrededor de 23 millones y medio es la inversión que hemos hecho a lo que va al día de hoy en la rehabilitación y adecuación de pozos, entre otros el cambio de bombas, limpieza, el cambio de instalaciones eléctricas, variadores, en fin, todo lo que se ha necesitado para cumplir con nuestra responsabilidad”.

El nuevo Pozo 14 fue perforado a 250 metros de profundidad y tiene capacidad para producir hasta 20 litros por segundo. Actualmente se extraen entre siete y ocho litros por segundo, volumen que, de acuerdo con la autoridad municipal, permite atender la demanda de la comunidad.

“Reitero, es agua limpia, agua segura, que abastece a muchas de las colonias de nuestro municipio en la zona que nos corresponde a nosotros, porque ese es nuestro compromiso y con el ejemplo hablamos”, mencionó Pérez Segura.

Pozo agua Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

La alcaldesa señaló que el municipio busca evitar la sobreexplotación de los pozos y extraer únicamente el volumen requerido por cada comunidad.

Tlaquepaque administra directamente el suministro en distintas zonas mediante 21 pozos de extracción de agua potable. Entre las colonias que reciben este servicio se encuentran Santa Anita, Santa María Tequepexpan, San Sebastianito, Los Olivos, Amaneceres, Juan de la Barrera, La Ladrillera, Ojo de Agua y Toluquilla.

Como parte de los trabajos, se construyó una columna de 10 pulgadas rodeada por material filtrante de arena de un cuarto de pulgada, cuya función es permitir el paso del agua del subsuelo hacia el pozo.

También se instaló una bomba de seis pulgadas hasta una profundidad de 150 metros. Con este equipo actualmente se obtienen los ocho litros por segundo que requiere la comunidad, aunque la infraestructura puede incrementar la extracción hasta 20 litros por segundo si fuera necesario.

El pozo cuenta además con un blindaje sanitario para evitar que posibles filtraciones de aguas residuales o drenajes lleguen a la estructura y contaminen el agua. Esta protección incluye aproximadamente 10 metros de concreto alrededor del pozo.

La administración municipal señaló que continuará con trabajos de rehabilitación y adecuación de la infraestructura hídrica en las zonas donde tiene a su cargo el suministro de agua potable.