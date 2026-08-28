Jalisco suma seis reconocimientos en los Premios NovaGob México 2026

Jalisco obtuvo seis reconocimientos en los Premios a la Innovación Pública NovaGob México 2026, con dos iniciativas que alcanzaron el primer lugar en sus respectivas categorías y cuatro proyectos que recibieron menciones honoríficas por sus aportaciones en materia de innovación pública.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo este jueves 27 de agosto en el Museo Tequila Lab, en Guadalajara, como parte de las actividades del Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública de México.

Entre los proyectos reconocidos con el primer lugar se encuentra el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDmetro), desarrollado por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), que obtuvo el primer sitio en la categoría de Gobernanza y Gestión Urbana y Metropolitana.

La iniciativa Nidos de Lluvia, de la Comisión Estatal del Agua (CEA), también fue reconocida con el primer lugar, en este caso dentro de la categoría de Gestión Hídrica y Resiliencia Ambiental.

A estos dos premios se sumaron cuatro menciones honoríficas para proyectos impulsados desde instituciones públicas de Jalisco. Entre ellos se encuentra Zoom Metropolitano, del Imeplan, dentro de la categoría de Innovación en Transformación Digital.

También recibió una mención honorífica el Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026, de la Secretaría de Planeación, en la categoría de Innovación en Participación Ciudadana.

La lista de reconocimientos para Jalisco se completó con Puntos Verdes Metropolitanos, del Imeplan, en Innovación en Gestión Hídrica y Resiliencia Ambiental, así como Laboratorio Vivo: Regeneración del Arroyo Las Tortugas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, también en la categoría de gestión hídrica y resiliencia ambiental.

Participación ciudadana

Entre los proyectos distinguidos, el Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026 busca fortalecer los mecanismos mediante los cuales la población interviene en las decisiones relacionadas con el destino de los recursos públicos.

La mención honorífica reconoce un modelo de participación en el que la ciudadanía no solamente plantea necesidades o propuestas, sino que puede involucrarse en decisiones sobre el uso del presupuesto, con el objetivo de fortalecer la relación entre sociedad y gobierno.

Los Premios NovaGob México son impulsados por la Fundación NovaGob México y tienen como finalidad reconocer y visibilizar prácticas innovadoras desarrolladas desde las instituciones públicas, particularmente aquellas que contribuyen a fortalecer las capacidades gubernamentales, atender problemas públicos y generar valor para la sociedad.

En la edición 2026 se registraron 7 mil 963 votos provenientes de México y América Latina, mientras que los reconocimientos se distribuyeron en seis categorías: Transformación Digital; Gobernanza y Gestión Urbana y Metropolitana; Participación Ciudadana; Gestión Hídrica y Resiliencia Ambiental; Desarrollo Social; y Gestión Pública Latinoamericana.

Jalisco, sede de la innovación pública

La entrega de los premios se realizó en el marco del Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública de México, que tuvo a Jalisco como sede y convirtió a Guadalajara en punto de encuentro para el intercambio de experiencias y proyectos de innovación pública desarrollados en México y otros países de América Latina.

Los seis reconocimientos obtenidos por iniciativas jaliscienses abarcan áreas como la coordinación metropolitana, la gestión del agua, la transformación digital, la participación ciudadana y la recuperación ambiental.

De acuerdo con la información difundida sobre los premios, los resultados representan un reconocimiento a las políticas y proyectos desarrollados desde las instituciones públicas del estado, además de abrir la posibilidad de compartir estas experiencias con otras entidades y gobiernos de la región.

Con ello, Jalisco busca proyectarse como un espacio para el intercambio de prácticas de innovación gubernamental, bajo esquemas que privilegian la colaboración, la participación ciudadana y el uso de herramientas para mejorar la atención de problemas públicos.