Estrenan en Guadalajara el documental “Las venas siguen abiertas”, de Eduardo Nachman

Eduardo Nachman, durante la entrevista realizada en La Rueda Cartonera.

El documentalista argentino y maestro jubilado, Eduardo Nachman, está en Guadalajara para presentar el documental “Las venas siguen abiertas”, una película de 110 minutos, basada en el libro “Las venas abiertas de América Latina”, del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Invitado por la Nueva Central de Trabajadores y Trabajadoras de Jalisco (NCT), Nachman explicó que en el documental plasma el relato de “los de abajo” que luchan por sus territorios, por la defensa de sus recursos naturales y por sus derechos.

El docente y activista por los desaparecidos precisó que recorrió desde Chiapas, hasta Panamá, en dos viajes de 7 mil 500 kilómetros -ida y vuelta- en los que platicó con defensores de derechos humanos, con asociaciones civiles y colectivos.

Nachman señaló que el proyecto surgió tras dialogar con el mismo Eduardo Galeano en Chiapas, quien lo animó a recorrer los países de América Latina, que él no visitó.

“Con Eduardo Galeano en Chiapas, entre mate y café, café y mate, hablando del libro ‘Las venas abiertas de América Latina’, él me dijo que no estaba de acuerdo, que no lo haría de vuelta, porque es la historia económica de América Latina y él no era ni historiador, ni economista, ni había recorrido los territorios y entonces, yo dije: vamos, sacó fotografías, agarro un filmador -alguien- y lo hacemos”, relató.

El documentalista estuvo en El Salvador antes de Nayib Bukele, en Nicaragua, antes del dictador Daniel Ortega, y visitó Guatemala, donde platicó como integrantes de diversos pueblos originarios en resistencia.

Galeano le dijo a Eduardo Nachman que hiciera esas visitas pie a tierra y que él lo vería como espectador. Sin embargo, el escritor ya no pudo atestiguar el trabajo, tras fallecer en 2015.

“Las venas siguen abiertas” se estrenó en abril de este año y recorre ciudad por ciudad de América Latina. Además de Guadalajara, el realizador presentará su trabajo en las ciudades de León, Guanajuato, Puebla, Apizaco, Tlaxcala y ciudad de México.

“Galeano me dijo que no estaba para salir a la cancha, que ojalá lo pudiese ver desde la tribuna. Y bueno, que ese era mi juego, retratar a los de abajo y entonces, después de la pandemia tomé coraje y deudas y empecé un trabajo autogestivo, independiente absolutamente y empecé a recorrer los territorios. Empecé a recorrer Centroamérica, la primera fase endovenosa es Centroamérica continental”, expresó.

Nachman dijo que tuvo un ofrecimiento de Netflix para transmitir en forma exclusiva el documental. Sin embargo, tras darle un sorbo a su mate, les dijo que no, ya que le pedían hacer ajustes a la cinta, a lo que él se negó.

Eduardo Nachman también es realizador del documental “Gregorio por Nachman”, dirigido por Silvina Stirnemann, en el que se relata la historia de la desaparición de su padre, Gregorio Nachman, teatrista que fue desaparecido en 1976 por la dictadura cívico militar eclesiástica, la cual duró hasta 1983.

El documental se presenta este sábado 29 de agosto a las 10.30 am, en Casa Libertad, situada en calle Libertad 1420, colonia Americana.