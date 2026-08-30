Crea Tlajomulco instituto municipal para atender problema de vivienda

El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la creación del Instituto Tlajomulquense de Vivienda Digna, Accesible y Segura, un organismo público descentralizado que tendrá a su cargo el diseño y coordinación de acciones municipales en materia habitacional.

La creación del instituto ocurre ante los retos derivados del crecimiento poblacional y urbano del municipio. De acuerdo con el dictamen aprobado, la nueva instancia buscará generar alternativas para que las familias puedan acceder a vivienda y vivir cerca de sus centros de trabajo, escuelas, servicios y espacios públicos.

Entre las funciones previstas está el desarrollo de políticas y programas de vivienda, así como la promoción de esquemas que respondan a las condiciones y necesidades de Tlajomulco.

Durante la sesión extraordinaria, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que aunque el instituto contará con autonomía de gestión, el Ayuntamiento conservará facultades sobre la política municipal de vivienda.

“Decirles que se está planteando que este Pleno sea el que apruebe el Programa Municipal de Vivienda; es decir, no obstante que exista un OPD, se presentará ante este Pleno el programa integral, que estará sujeto a la revisión de todas y todos nosotros y será aprobado por este órgano. Entonces, no sólo su participación, sino la de todos, será fundamental para revisar el buen actuar de este organismo”.

El Programa Municipal de Vivienda deberá ser presentado ante el Pleno del Ayuntamiento para su revisión y aprobación, por lo que el nuevo organismo no tendrá la facultad exclusiva para definir la política habitacional del municipio.

El dictamen plantea que el instituto funcione como una instancia especializada y permita dar continuidad a las acciones de vivienda más allá de una administración, además de vincularlas con la planeación municipal y el ordenamiento del territorio.

Con la aprobación del OPD, Tlajomulco incorpora una nueva estructura institucional para atender la demanda de vivienda y los desafíos habitacionales asociados con su expansión urbana.